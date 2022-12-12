https://ria.ru/20221212/sammit-1838063830.html

Песков оценил возможность участия Санду в неформальном саммите СНГ

Песков оценил возможность участия Санду в неформальном саммите СНГ - РИА Новости, 12.12.2022

Песков оценил возможность участия Санду в неформальном саммите СНГ

Молдавия предпочитает не участвовать в саммитах СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, приедет ли президент... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:19

2022-12-12T14:19

2022-12-12T14:59

молдавия

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в мире

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майя санду

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Молдавия предпочитает не участвовать в саммитах СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, приедет ли президент страны Майя Санду на неформальный саммит СНГ в Петербурге.Накануне Санду завила, что власти Молдавии не планируют разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних, потому что должна быть прагматика и они должны подходить к этому логически."Сама Санду недавно высказывалась на этот счет, что, исходя из прагматичных соображений, Молдавия предпочитает не выходить из целого ряда соглашений в рамках СНГ", - сказал Песков, отметив, что сама Санду, как известно, не участвует в саммитах СНГ.Ранее стало известно, что перед Новым Годом в Петербурге состоится традиционный неформальный саммит лидеров стран СНГ.

https://ria.ru/20221211/sandu-1837910855.html

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молдавия, снг, в мире, санкт-петербург, россия, майя санду