https://ria.ru/20221212/sammit-1838063830.html
Песков оценил возможность участия Санду в неформальном саммите СНГ
Песков оценил возможность участия Санду в неформальном саммите СНГ - РИА Новости, 12.12.2022
Песков оценил возможность участия Санду в неформальном саммите СНГ
Молдавия предпочитает не участвовать в саммитах СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, приедет ли президент... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:19
2022-12-12T14:19
2022-12-12T14:59
молдавия
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санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Молдавия предпочитает не участвовать в саммитах СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, приедет ли президент страны Майя Санду на неформальный саммит СНГ в Петербурге.Накануне Санду завила, что власти Молдавии не планируют разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних, потому что должна быть прагматика и они должны подходить к этому логически."Сама Санду недавно высказывалась на этот счет, что, исходя из прагматичных соображений, Молдавия предпочитает не выходить из целого ряда соглашений в рамках СНГ", - сказал Песков, отметив, что сама Санду, как известно, не участвует в саммитах СНГ.Ранее стало известно, что перед Новым Годом в Петербурге состоится традиционный неформальный саммит лидеров стран СНГ.
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молдавия, снг, в мире, санкт-петербург, россия, майя санду
Молдавия, СНГ, В мире, Санкт-Петербург, Россия, Майя Санду
14:19 12.12.2022 (обновлено: 14:59 12.12.2022)
Песков оценил возможность участия Санду в неформальном саммите СНГ
Песков: Молдавия предпочитает не разрывать соглашений, но и не участвует в саммитах СНГ
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Молдавия предпочитает не участвовать в саммитах СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, приедет ли президент страны Майя Санду на неформальный саммит СНГ в Петербурге.
Накануне Санду завила, что власти Молдавии не планируют разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних, потому что должна быть прагматика и они должны подходить к этому логически.
"Сама Санду недавно высказывалась на этот счет, что, исходя из прагматичных соображений, Молдавия предпочитает не выходить из целого ряда соглашений в рамках СНГ", - сказал Песков, отметив, что сама Санду, как известно, не участвует в саммитах СНГ.
Ранее стало известно, что перед Новым Годом в Петербурге состоится традиционный неформальный саммит лидеров стран СНГ.