Власти Британии не исключили поставок Украине ракет более дальнего действия
Министр обороны Британии Уоллес не исключил поставок Украине ракет более дальнего действия
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможных поставок в будущем на Украину ракет более дальнего действия.
"Я постоянно пересматриваю системы вооружения, которые мы можем предоставить (Украине)… Мы также имеем в нашем арсенале потенциальные системы вооружения более дальнего действия, и, если Россия продолжит наносить удары по гражданским районам и попытается нарушить Женевские конвенции, я буду открыт к рассмотрению того, что мы будем делать дальше", - заявил он в парламенте, отвечая на вопрос бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона о поставках Киеву такого вида вооружений.
По словам Джонсона, предоставление Украине вооружения по типу оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS позволит "не только сбивать дроны и ракеты", но и "выводить из строя пусковые площадки", с которых они запускаются.
Уоллес заявил, что Россия применяет иранские дроны-камикадзе, выгодно пользуясь тем, что вооруженные силы Украины располагают только возможностями малой дальности.
Уоллес также отметил, что Лондон является вторым крупнейшим поставщиком оружия на Украину. По его словам, Британия поставила 200 единиц бронетехники, более 10 тысяч противотанковых ракет и некоторое количество РСЗО, точное количество которых он не может назвать "по причинам оперативной безопасности".
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО малой дальности в ближайшие недели
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.