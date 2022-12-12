https://ria.ru/20221212/rakety-1838173294.html

Власти Британии не исключили поставок Украине ракет более дальнего действия

Власти Британии не исключили поставок Украине ракет более дальнего действия - РИА Новости, 12.12.2022

Власти Британии не исключили поставок Украине ракет более дальнего действия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможных поставок в будущем на Украину ракет более дальнего действия. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:16

2022-12-12T19:16

2022-12-12T19:16

специальная военная операция на украине

борис джонсон

риши сунак

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украина

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможных поставок в будущем на Украину ракет более дальнего действия."Я постоянно пересматриваю системы вооружения, которые мы можем предоставить (Украине)… Мы также имеем в нашем арсенале потенциальные системы вооружения более дальнего действия, и, если Россия продолжит наносить удары по гражданским районам и попытается нарушить Женевские конвенции, я буду открыт к рассмотрению того, что мы будем делать дальше", - заявил он в парламенте, отвечая на вопрос бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона о поставках Киеву такого вида вооружений.По словам Джонсона, предоставление Украине вооружения по типу оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS позволит "не только сбивать дроны и ракеты", но и "выводить из строя пусковые площадки", с которых они запускаются.Уоллес заявил, что Россия применяет иранские дроны-камикадзе, выгодно пользуясь тем, что вооруженные силы Украины располагают только возможностями малой дальности.Уоллес также отметил, что Лондон является вторым крупнейшим поставщиком оружия на Украину. По его словам, Британия поставила 200 единиц бронетехники, более 10 тысяч противотанковых ракет и некоторое количество РСЗО, точное количество которых он не может назвать "по причинам оперативной безопасности".Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО малой дальности в ближайшие неделиРоссия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221208/britaniya-1837102267.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

великобритания

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

борис джонсон, риши сунак, великобритания, россия, украина, нато