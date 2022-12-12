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Власти Британии не исключили поставок Украине ракет более дальнего действия - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/rakety-1838173294.html
Власти Британии не исключили поставок Украине ракет более дальнего действия
Власти Британии не исключили поставок Украине ракет более дальнего действия - РИА Новости, 12.12.2022
Власти Британии не исключили поставок Украине ракет более дальнего действия
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможных поставок в будущем на Украину ракет более дальнего действия. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:16
2022-12-12T19:16
специальная военная операция на украине
борис джонсон
риши сунак
великобритания
россия
украина
нато
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможных поставок в будущем на Украину ракет более дальнего действия."Я постоянно пересматриваю системы вооружения, которые мы можем предоставить (Украине)… Мы также имеем в нашем арсенале потенциальные системы вооружения более дальнего действия, и, если Россия продолжит наносить удары по гражданским районам и попытается нарушить Женевские конвенции, я буду открыт к рассмотрению того, что мы будем делать дальше", - заявил он в парламенте, отвечая на вопрос бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона о поставках Киеву такого вида вооружений.По словам Джонсона, предоставление Украине вооружения по типу оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS позволит "не только сбивать дроны и ракеты", но и "выводить из строя пусковые площадки", с которых они запускаются.Уоллес заявил, что Россия применяет иранские дроны-камикадзе, выгодно пользуясь тем, что вооруженные силы Украины располагают только возможностями малой дальности.Уоллес также отметил, что Лондон является вторым крупнейшим поставщиком оружия на Украину. По его словам, Британия поставила 200 единиц бронетехники, более 10 тысяч противотанковых ракет и некоторое количество РСЗО, точное количество которых он не может назвать "по причинам оперативной безопасности".Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО малой дальности в ближайшие неделиРоссия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221208/britaniya-1837102267.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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борис джонсон, риши сунак, великобритания, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Борис Джонсон, Риши Сунак, Великобритания, Россия, Украина, НАТО
19:16 12.12.2022
 
Власти Британии не исключили поставок Украине ракет более дальнего действия

Министр обороны Британии Уоллес не исключил поставок Украине ракет более дальнего действия

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможных поставок в будущем на Украину ракет более дальнего действия.
"Я постоянно пересматриваю системы вооружения, которые мы можем предоставить (Украине)… Мы также имеем в нашем арсенале потенциальные системы вооружения более дальнего действия, и, если Россия продолжит наносить удары по гражданским районам и попытается нарушить Женевские конвенции, я буду открыт к рассмотрению того, что мы будем делать дальше", - заявил он в парламенте, отвечая на вопрос бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона о поставках Киеву такого вида вооружений.
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По словам Джонсона, предоставление Украине вооружения по типу оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS позволит "не только сбивать дроны и ракеты", но и "выводить из строя пусковые площадки", с которых они запускаются.
Уоллес заявил, что Россия применяет иранские дроны-камикадзе, выгодно пользуясь тем, что вооруженные силы Украины располагают только возможностями малой дальности.
Уоллес также отметил, что Лондон является вторым крупнейшим поставщиком оружия на Украину. По его словам, Британия поставила 200 единиц бронетехники, более 10 тысяч противотанковых ракет и некоторое количество РСЗО, точное количество которых он не может назвать "по причинам оперативной безопасности".
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО малой дальности в ближайшие недели
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБорис ДжонсонРиши СунакВеликобританияРоссияУкраинаНАТО
 
 
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