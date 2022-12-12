https://ria.ru/20221212/protest-1838193633.html

Протестующие в Черногории применили слезоточивый газ против полиции

Протестующие в Черногории применили слезоточивый газ против полиции - РИА Новости, 12.12.2022

Протестующие в Черногории применили слезоточивый газ против полиции

Участники протестов перед парламентом Черногории вечером в понедельник применили слезоточивый газ против полицейского кордона, заявила дирекция полиции МВД... РИА Новости, 12.12.2022

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2022-12-12T21:18

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мило джуканович

миодраг лекич

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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Участники протестов перед парламентом Черногории вечером в понедельник применили слезоточивый газ против полицейского кордона, заявила дирекция полиции МВД республики.По данным МВД около 17.30 (19.30 мск) согласованная часть митинга перед Скупщиной (парламентом) в центре Подгорице была завершена, и часть его участников мирно разошлась."Часть собравшихся направились к защитному ограждению, которое находится перед зданием Скупщины Черногории и силой убрали его часть. Затем началось организованное нападение на сотрудников полиции в кордоне с забрасыванием камнями, бутылками, пиротехникой и другими средствами нанесения увечий, а также распылением слезоточивого газа в направлении сотрудников и парламента", - сообщило управление полиции."В ходе этого попали в несколько сотрудников полиции и здание Скупщины. Совершившие это лица были в балаклавах и капюшонах с целью сокрытия личности. После того, как полицейское руководство приказало им прекратить нападение на сотрудников, что они проигнорировали, дан приказ употребить самое мягкое средство принуждения – ручной спрей с раздражающим действием, чтобы отбить нападение", - говорится в сообщении.Уточняется, что после реакции полиции нападавшие отступили от здания парламента на близлежащий бульвар Святого Петра Цетиньского, откуда не расходятся.Участники протеста перед парламентом Черногории ранее заявили, что во вторник блокируют движение во всех городах республики. Ядром протестующих является движением Ima nas "Нас хватает", которое связано с патриотическим движением "комита" и близко идеологии Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича, представители которой замечены в рядах протестующих.Депутаты Скупщины (парламента) Черногории в понедельник после длительных дебатов утвердили изменения в закон о президенте страны, который ограничивает его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства. Президент ранее отказался подписать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу. В этот раз за доработанный законопроект как и в ноябре проголосовали 41 из всего 81 парламентария, по конституции Джуканович должен будет подписать.

https://ria.ru/20221212/protest-1838190267.html

https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html

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в мире, мило джуканович, миодраг лекич, черногория, подгорица (город)