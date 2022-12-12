https://ria.ru/20221212/protest-1838190267.html

Протестующие перед парламентом Черногории собираются блокировать движение

Протестующие перед парламентом Черногории собираются блокировать движение - РИА Новости, 12.12.2022

Протестующие перед парламентом Черногории собираются блокировать движение

Участники протеста перед парламентом Черногории против принятия закона о полномочиях президента заявили, что во вторник блокируют движение во всех городах... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:49

2022-12-12T20:49

2022-12-12T20:49

в мире

мило джуканович

миодраг лекич

черногория

подгорица (город)

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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Участники протеста перед парламентом Черногории против принятия закона о полномочиях президента заявили, что во вторник блокируют движение во всех городах республики, передает Радио и телевидение Черногории.Полиция Черногории вечером в понедельник применила слезоточивый газ против демонстрантов, выступающих перед парламентом в Подгорице против принятия закона, который ограничивает полномочия президента. Участники протеста пробили защитное ограждение, забросали полицию тяжелыми предметами, скандировали "предательство, предательство". Ранее они заявили, что изменения в законе о президенте нарушают конституционный порядок, и они этого не допустят."С завтрашнего дня заблокируем все города Черногории. Сколько нас, а нас хватает, вы еще увидите!", - приводит телеканал заявление активиста Предрага Вушуровича.Ядром протестующих является движение Ima nas "Нас хватает", которое связано с патриотическим движением "Комита" и близко идеологии Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича, представители которой замечены в рядах протестующих.Депутаты Скупщины (парламента) Черногории в понедельник после длительных дебатов утвердили изменения в закон о президенте страны, который ограничивает его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства. Президент ранее отказался подписать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу. В этот раз за доработанный законопроект, как и в ноябре, проголосовали 41 из всего 81 парламентария, по конституции Джуканович должен будет подписать документ.

https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html

https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html

черногория

подгорица (город)

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в мире, мило джуканович, миодраг лекич, черногория, подгорица (город)