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Протестующие перед парламентом Черногории собираются блокировать движение - РИА Новости, 12.12.2022
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Протестующие перед парламентом Черногории собираются блокировать движение
Протестующие перед парламентом Черногории собираются блокировать движение - РИА Новости, 12.12.2022
Протестующие перед парламентом Черногории собираются блокировать движение
Участники протеста перед парламентом Черногории против принятия закона о полномочиях президента заявили, что во вторник блокируют движение во всех городах... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:49
2022-12-12T20:49
в мире
мило джуканович
миодраг лекич
черногория
подгорица (город)
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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Участники протеста перед парламентом Черногории против принятия закона о полномочиях президента заявили, что во вторник блокируют движение во всех городах республики, передает Радио и телевидение Черногории.Полиция Черногории вечером в понедельник применила слезоточивый газ против демонстрантов, выступающих перед парламентом в Подгорице против принятия закона, который ограничивает полномочия президента. Участники протеста пробили защитное ограждение, забросали полицию тяжелыми предметами, скандировали "предательство, предательство". Ранее они заявили, что изменения в законе о президенте нарушают конституционный порядок, и они этого не допустят."С завтрашнего дня заблокируем все города Черногории. Сколько нас, а нас хватает, вы еще увидите!", - приводит телеканал заявление активиста Предрага Вушуровича.Ядром протестующих является движение Ima nas "Нас хватает", которое связано с патриотическим движением "Комита" и близко идеологии Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича, представители которой замечены в рядах протестующих.Депутаты Скупщины (парламента) Черногории в понедельник после длительных дебатов утвердили изменения в закон о президенте страны, который ограничивает его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства. Президент ранее отказался подписать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу. В этот раз за доработанный законопроект, как и в ноябре, проголосовали 41 из всего 81 парламентария, по конституции Джуканович должен будет подписать документ.
https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html
https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html
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в мире, мило джуканович, миодраг лекич, черногория, подгорица (город)
В мире, Мило Джуканович, Миодраг Лекич, Черногория, Подгорица (город)
20:49 12.12.2022
 
Протестующие перед парламентом Черногории собираются блокировать движение

Участники протеста перед парламентом Черногории заявили, что блокируют движение в городах

© AP Photo / Risto BozovicПолиция в Черногории
Полиция в Черногории - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Risto Bozovic
Полиция в Черногории. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Участники протеста перед парламентом Черногории против принятия закона о полномочиях президента заявили, что во вторник блокируют движение во всех городах республики, передает Радио и телевидение Черногории.
Полиция Черногории вечером в понедельник применила слезоточивый газ против демонстрантов, выступающих перед парламентом в Подгорице против принятия закона, который ограничивает полномочия президента. Участники протеста пробили защитное ограждение, забросали полицию тяжелыми предметами, скандировали "предательство, предательство". Ранее они заявили, что изменения в законе о президенте нарушают конституционный порядок, и они этого не допустят.
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"С завтрашнего дня заблокируем все города Черногории. Сколько нас, а нас хватает, вы еще увидите!", - приводит телеканал заявление активиста Предрага Вушуровича.
Ядром протестующих является движение Ima nas "Нас хватает", которое связано с патриотическим движением "Комита" и близко идеологии Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича, представители которой замечены в рядах протестующих.
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории в понедельник после длительных дебатов утвердили изменения в закон о президенте страны, который ограничивает его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства. Президент ранее отказался подписать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу. В этот раз за доработанный законопроект, как и в ноябре, проголосовали 41 из всего 81 парламентария, по конституции Джуканович должен будет подписать документ.
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В миреМило ДжукановичМиодраг ЛекичЧерногорияПодгорица (город)
 
 
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