Протестующие перед парламентом Черногории собираются блокировать движение
Участники протеста перед парламентом Черногории заявили, что блокируют движение в городах
© AP Photo / Risto BozovicПолиция в Черногории
© AP Photo / Risto Bozovic
Полиция в Черногории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Участники протеста перед парламентом Черногории против принятия закона о полномочиях президента заявили, что во вторник блокируют движение во всех городах республики, передает Радио и телевидение Черногории.
Полиция Черногории вечером в понедельник применила слезоточивый газ против демонстрантов, выступающих перед парламентом в Подгорице против принятия закона, который ограничивает полномочия президента. Участники протеста пробили защитное ограждение, забросали полицию тяжелыми предметами, скандировали "предательство, предательство". Ранее они заявили, что изменения в законе о президенте нарушают конституционный порядок, и они этого не допустят.
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"С завтрашнего дня заблокируем все города Черногории. Сколько нас, а нас хватает, вы еще увидите!", - приводит телеканал заявление активиста Предрага Вушуровича.
Ядром протестующих является движение Ima nas "Нас хватает", которое связано с патриотическим движением "Комита" и близко идеологии Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича, представители которой замечены в рядах протестующих.
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории в понедельник после длительных дебатов утвердили изменения в закон о президенте страны, который ограничивает его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства. Президент ранее отказался подписать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу. В этот раз за доработанный законопроект, как и в ноябре, проголосовали 41 из всего 81 парламентария, по конституции Джуканович должен будет подписать документ.
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