https://ria.ru/20221212/priamure-1837985446.html
Орлов призвал сделать все города Приамурья комфортными для проживания
Орлов призвал сделать все города Приамурья комфортными для проживания - РИА Новости, 12.12.2022
Орлов призвал сделать все города Приамурья комфортными для проживания
Все города Амурской области должны стать комфортными для проживания, заявил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:06
2022-12-12T11:06
2022-12-12T11:06
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек - РИА Новости. Все города Амурской области должны стать комфортными для проживания, заявил губернатор Василий Орлов.К концу 2024 года перед каждым регионом, в том числе и Амурской областью, стоит задача: кардинально улучшить комфортность городской среды, повысить индекс ее качества на 25% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Работа проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда"."В Амурской области максимальные оценки по результатам 2022 года получили Циолковский - 202, Благовещенск – 191 и Шимановск - 182. Комфортная городская среда – один из ключевых факторов привлекательности региона для жителей, и нам нужно добиться, чтобы все города области получили высокие оценки", - цитирует Орлова его пресс-служба.Глава региона заявил, что МинЖКХ необходимо отработать с каждым муниципалитетом, который отстает в показателях комфортности. "Где-то проблема не в недостаточном благоустройстве, а в отсутствии информации об объектах инфраструктуры и сервиса (кафе, парикмахерских, зонах отдыха) в картографических системах Яндекс.Карты, ДубльГИС", - указал руководитель области.Индекс качества городской среды ежегодно рассчитывает Минстрой РФ по 36 показателям. Каждый город может получить максимум 360 баллов. Оценка до 180 говорит о неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше - о благоприятной.
https://ria.ru/20221206/zhile-1836565584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Благовещенск
Орлов призвал сделать все города Приамурья комфортными для проживания
Губернатор Орлов считает, что все города Приамурья должны стать комфортными для проживания