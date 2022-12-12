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Орлов призвал сделать все города Приамурья комфортными для проживания - РИА Новости, 12.12.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221212/priamure-1837985446.html
Орлов призвал сделать все города Приамурья комфортными для проживания
Орлов призвал сделать все города Приамурья комфортными для проживания - РИА Новости, 12.12.2022
Орлов призвал сделать все города Приамурья комфортными для проживания
Все города Амурской области должны стать комфортными для проживания, заявил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:06
2022-12-12T11:06
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек - РИА Новости. Все города Амурской области должны стать комфортными для проживания, заявил губернатор Василий Орлов.К концу 2024 года перед каждым регионом, в том числе и Амурской областью, стоит задача: кардинально улучшить комфортность городской среды, повысить индекс ее качества на 25% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Работа проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда"."В Амурской области максимальные оценки по результатам 2022 года получили Циолковский - 202, Благовещенск – 191 и Шимановск - 182. Комфортная городская среда – один из ключевых факторов привлекательности региона для жителей, и нам нужно добиться, чтобы все города области получили высокие оценки", - цитирует Орлова его пресс-служба.Глава региона заявил, что МинЖКХ необходимо отработать с каждым муниципалитетом, который отстает в показателях комфортности. "Где-то проблема не в недостаточном благоустройстве, а в отсутствии информации об объектах инфраструктуры и сервиса (кафе, парикмахерских, зонах отдыха) в картографических системах Яндекс.Карты, ДубльГИС", - указал руководитель области.Индекс качества городской среды ежегодно рассчитывает Минстрой РФ по 36 показателям. Каждый город может получить максимум 360 баллов. Оценка до 180 говорит о неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше - о благоприятной.
https://ria.ru/20221206/zhile-1836565584.html
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василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Благовещенск
11:06 12.12.2022
 
Орлов призвал сделать все города Приамурья комфортными для проживания

Губернатор Орлов считает, что все города Приамурья должны стать комфортными для проживания

© Depositphotos.com / irinabal18Благовещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Depositphotos.com / irinabal18
Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек - РИА Новости. Все города Амурской области должны стать комфортными для проживания, заявил губернатор Василий Орлов.
К концу 2024 года перед каждым регионом, в том числе и Амурской областью, стоит задача: кардинально улучшить комфортность городской среды, повысить индекс ее качества на 25% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Работа проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда".
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"В Амурской области максимальные оценки по результатам 2022 года получили Циолковский - 202, Благовещенск – 191 и Шимановск - 182. Комфортная городская среда – один из ключевых факторов привлекательности региона для жителей, и нам нужно добиться, чтобы все города области получили высокие оценки", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Глава региона заявил, что МинЖКХ необходимо отработать с каждым муниципалитетом, который отстает в показателях комфортности. "Где-то проблема не в недостаточном благоустройстве, а в отсутствии информации об объектах инфраструктуры и сервиса (кафе, парикмахерских, зонах отдыха) в картографических системах Яндекс.Карты, ДубльГИС", - указал руководитель области.
Индекс качества городской среды ежегодно рассчитывает Минстрой РФ по 36 показателям. Каждый город может получить максимум 360 баллов. Оценка до 180 говорит о неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше - о благоприятной.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьБлаговещенск
 
 
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