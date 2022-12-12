https://ria.ru/20221212/pravila-1837495426.html

Хвостатый ЗОЖ: топ правил зимней подкормки животных в городе

Хвостатый ЗОЖ: топ правил зимней подкормки животных в городе - РИА Новости, 12.12.2022

Хвостатый ЗОЖ: топ правил зимней подкормки животных в городе

Зимой энергозатраты увеличиваются не только у москвичей, но и у животных, обитающих на зеленых территориях в границах города. Жителям столицы ничего не стоит... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:00

2022-12-12T09:00

2022-12-12T09:00

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Зимой энергозатраты увеличиваются не только у москвичей, но и у животных, обитающих на зеленых территориях в границах города. Жителям столицы ничего не стоит зайти в магазин за шоколадкой или булочкой, а вот у птиц и млекопитающих в холодные месяцы с пропитанием бывает туго. Подкормить их может любой желающий, однако делать это необходимо грамотно, чтобы не причинить животным и окружающей среде вреда. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" рассказали РИА Новости об основных принципах правильного питания для представителей городской фауны в зимний сезон.Правило №1: не кормить раньше времениНа особо охраняемых природных территориях и в глубине городских парков Москвы водится немало млекопитающих: зайцы, лисы, ондатры, полевки, бобры, куницы, ласки и, конечно, белки. По словам специалистов ГПБУ "Мосприрода", в теплые месяцы и хищники, и травоядные без труда добывают себе пропитание самостоятельно. Сложности наступают, когда в городе устанавливается стабильная отрицательная температура и увеличивается высота снежного покрова."Когда снежный покров становится очень глубоким, добывать пищу становится сложнее. В такой ситуации помощь пригодится и белкам", – пояснила заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.Помогать животным с пропитанием раньше времени не стоит, добавляют в ведомстве. В будущем несвоевременная подкормка может обернуться для обитателей городских лесопарков неприятными последствиями – в частности, притуплением инстинктов и зависимостью от человека. Для птиц ранняя подкормка тоже недопустима, так как может задержать их на миграционном пути.Правило №2: не кормить животных с рукЧаще всего на природных территориях можно увидеть белок. Эти зверьки выглядят весьма дружелюбными и приветливыми, однако, напоминают в "Мосприроде", это не превращает их из диких животных в домашних питомцев."Кормить животных с рук категорически не рекомендуется, ведь это дикие звери, которые могут укусить. Также они могут являться переносчиками болезней", – подчеркивают в ведомстве.Безопасно угостить животных можно с помощью кормушек. На природных территориях Москвы для их установки отведены специальные места, а на отдельных участках предусмотрены и сами кормушки, в которые останется только насыпать подходящий корм.Правило №3: выбирать правильный кормИспорченные продукты опасны как для людей, так и для животных, поэтому не стоит угощать представителей московской фауны вчерашним тортом или прогорклыми орехами, обращают внимание специалисты "Мосприроды". В кормушки следует класть только неиспорченные продукты. Однако мучные и сдобные изделия в перечень разрешенных лакомств не входят даже в свежем виде!Запрет на хлеб и сдобу действует и для птиц, им больше подойдут несоленые и нежареные семена подсолнечника, овсяные хлопья, сушеные ягоды или специальные зерновые и крупяные смеси – такие продаются в зоомагазинах."Не годятся в качестве лакомства также любые жареные, соленые, перченые и копченые продукты, из-за высокого содержания сахаров и жиров они опасны для животных", – подчеркивают в "Мосприроде".Правило №4: делать экокормушкиДля подкормки птиц и зверей можно воспользоваться уже установленными кормушками на природных территориях Москвы, а можно создать собственную.В "Мосприроде" рекомендуют не использовать пластик и металл, а обратить внимание на экологичные материалы, безопасные для животных и окружающей среды: дерево, фанера, картон, джутовые нитки."Можно сделать и съедобную кормушку – например, нанизать на нитку сухофрукты и сушеные ягоды и в таком виде подвесить на дерево, или смешать несоленое сливочное масло со смесью семян, заморозить небольшие шарики и оставить их в качестве лакомства между ветвями", – советуют в "Мосприроде".Правило №5: не мешать животнымВ любой сезон к животным в черте города следует относиться с уважением. Подкормка не дает горожанам право нарушать их покой и тем более причинять вред, пытаться поймать, разрушать гнезда и норы."Находясь на особо охраняемых природных территориях, горожанам следует соблюдать несложные правила: не шуметь, не включать громкую музыку, не ломать ветви и деревья, не пугать и не беспокоить животных. Вместо этого рекомендуется спокойно наслаждаться природой и наблюдать за животными с безопасного расстояния", – заключают в ведомстве.

https://ria.ru/20220218/zhivotnye-1773065002.html

https://ria.ru/20181017/1530835383.html

https://ria.ru/20201022/mospriroda-1580671331.html

https://realty.ria.ru/20220520/progulki-1786752302.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, общество