Рейтинг@Mail.ru
Хвостатый ЗОЖ: топ правил зимней подкормки животных в городе - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221212/pravila-1837495426.html
Хвостатый ЗОЖ: топ правил зимней подкормки животных в городе
Хвостатый ЗОЖ: топ правил зимней подкормки животных в городе - РИА Новости, 12.12.2022
Хвостатый ЗОЖ: топ правил зимней подкормки животных в городе
Зимой энергозатраты увеличиваются не только у москвичей, но и у животных, обитающих на зеленых территориях в границах города. Жителям столицы ничего не стоит... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:00
2022-12-12T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151242/35/1512423588_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_2dce35a097849f473c0355f1ecc895c7.jpg
Зимой энергозатраты увеличиваются не только у москвичей, но и у животных, обитающих на зеленых территориях в границах города. Жителям столицы ничего не стоит зайти в магазин за шоколадкой или булочкой, а вот у птиц и млекопитающих в холодные месяцы с пропитанием бывает туго. Подкормить их может любой желающий, однако делать это необходимо грамотно, чтобы не причинить животным и окружающей среде вреда. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" рассказали РИА Новости об основных принципах правильного питания для представителей городской фауны в зимний сезон.Правило №1: не кормить раньше времениНа особо охраняемых природных территориях и в глубине городских парков Москвы водится немало млекопитающих: зайцы, лисы, ондатры, полевки, бобры, куницы, ласки и, конечно, белки. По словам специалистов ГПБУ "Мосприрода", в теплые месяцы и хищники, и травоядные без труда добывают себе пропитание самостоятельно. Сложности наступают, когда в городе устанавливается стабильная отрицательная температура и увеличивается высота снежного покрова."Когда снежный покров становится очень глубоким, добывать пищу становится сложнее. В такой ситуации помощь пригодится и белкам", – пояснила заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.Помогать животным с пропитанием раньше времени не стоит, добавляют в ведомстве. В будущем несвоевременная подкормка может обернуться для обитателей городских лесопарков неприятными последствиями – в частности, притуплением инстинктов и зависимостью от человека. Для птиц ранняя подкормка тоже недопустима, так как может задержать их на миграционном пути.Правило №2: не кормить животных с рукЧаще всего на природных территориях можно увидеть белок. Эти зверьки выглядят весьма дружелюбными и приветливыми, однако, напоминают в "Мосприроде", это не превращает их из диких животных в домашних питомцев."Кормить животных с рук категорически не рекомендуется, ведь это дикие звери, которые могут укусить. Также они могут являться переносчиками болезней", – подчеркивают в ведомстве.Безопасно угостить животных можно с помощью кормушек. На природных территориях Москвы для их установки отведены специальные места, а на отдельных участках предусмотрены и сами кормушки, в которые останется только насыпать подходящий корм.Правило №3: выбирать правильный кормИспорченные продукты опасны как для людей, так и для животных, поэтому не стоит угощать представителей московской фауны вчерашним тортом или прогорклыми орехами, обращают внимание специалисты "Мосприроды". В кормушки следует класть только неиспорченные продукты. Однако мучные и сдобные изделия в перечень разрешенных лакомств не входят даже в свежем виде!Запрет на хлеб и сдобу действует и для птиц, им больше подойдут несоленые и нежареные семена подсолнечника, овсяные хлопья, сушеные ягоды или специальные зерновые и крупяные смеси – такие продаются в зоомагазинах."Не годятся в качестве лакомства также любые жареные, соленые, перченые и копченые продукты, из-за высокого содержания сахаров и жиров они опасны для животных", – подчеркивают в "Мосприроде".Правило №4: делать экокормушкиДля подкормки птиц и зверей можно воспользоваться уже установленными кормушками на природных территориях Москвы, а можно создать собственную.В "Мосприроде" рекомендуют не использовать пластик и металл, а обратить внимание на экологичные материалы, безопасные для животных и окружающей среды: дерево, фанера, картон, джутовые нитки."Можно сделать и съедобную кормушку – например, нанизать на нитку сухофрукты и сушеные ягоды и в таком виде подвесить на дерево, или смешать несоленое сливочное масло со смесью семян, заморозить небольшие шарики и оставить их в качестве лакомства между ветвями", – советуют в "Мосприроде".Правило №5: не мешать животнымВ любой сезон к животным в черте города следует относиться с уважением. Подкормка не дает горожанам право нарушать их покой и тем более причинять вред, пытаться поймать, разрушать гнезда и норы."Находясь на особо охраняемых природных территориях, горожанам следует соблюдать несложные правила: не шуметь, не включать громкую музыку, не ломать ветви и деревья, не пугать и не беспокоить животных. Вместо этого рекомендуется спокойно наслаждаться природой и наблюдать за животными с безопасного расстояния", – заключают в ведомстве.
https://ria.ru/20220218/zhivotnye-1773065002.html
https://ria.ru/20181017/1530835383.html
https://ria.ru/20201022/mospriroda-1580671331.html
https://realty.ria.ru/20220520/progulki-1786752302.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151242/35/1512423588_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1830210c63939eaac7f878b7929c3433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мосприрода, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Общество
09:00 12.12.2022
 

Хвостатый ЗОЖ: топ правил зимней подкормки животных в городе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСиница в парке "Серебряный бор" в Москве
Синица в парке Серебряный бор в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Зимой энергозатраты увеличиваются не только у москвичей, но и у животных, обитающих на зеленых территориях в границах города. Жителям столицы ничего не стоит зайти в магазин за шоколадкой или булочкой, а вот у птиц и млекопитающих в холодные месяцы с пропитанием бывает туго. Подкормить их может любой желающий, однако делать это необходимо грамотно, чтобы не причинить животным и окружающей среде вреда. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" рассказали РИА Новости об основных принципах правильного питания для представителей городской фауны в зимний сезон.

Правило №1: не кормить раньше времени

На особо охраняемых природных территориях и в глубине городских парков Москвы водится немало млекопитающих: зайцы, лисы, ондатры, полевки, бобры, куницы, ласки и, конечно, белки. По словам специалистов ГПБУ "Мосприрода", в теплые месяцы и хищники, и травоядные без труда добывают себе пропитание самостоятельно. Сложности наступают, когда в городе устанавливается стабильная отрицательная температура и увеличивается высота снежного покрова.
"Когда снежный покров становится очень глубоким, добывать пищу становится сложнее. В такой ситуации помощь пригодится и белкам", – пояснила заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.
Помогать животным с пропитанием раньше времени не стоит, добавляют в ведомстве. В будущем несвоевременная подкормка может обернуться для обитателей городских лесопарков неприятными последствиями – в частности, притуплением инстинктов и зависимостью от человека. Для птиц ранняя подкормка тоже недопустима, так как может задержать их на миграционном пути.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Опасное рандеву: как вести себя при встрече с диким животным

Правило №2: не кормить животных с рук

Чаще всего на природных территориях можно увидеть белок. Эти зверьки выглядят весьма дружелюбными и приветливыми, однако, напоминают в "Мосприроде", это не превращает их из диких животных в домашних питомцев.
"Кормить животных с рук категорически не рекомендуется, ведь это дикие звери, которые могут укусить. Также они могут являться переносчиками болезней", – подчеркивают в ведомстве.
Безопасно угостить животных можно с помощью кормушек. На природных территориях Москвы для их установки отведены специальные места, а на отдельных участках предусмотрены и сами кормушки, в которые останется только насыпать подходящий корм.
Лев Бонифаций - РИА Новости, 1920, 17.10.2018
17 октября 2018, 11:11
Лев в добрые руки: как в Москве ухаживают за найденными дикими животными

Правило №3: выбирать правильный корм

Испорченные продукты опасны как для людей, так и для животных, поэтому не стоит угощать представителей московской фауны вчерашним тортом или прогорклыми орехами, обращают внимание специалисты "Мосприроды". В кормушки следует класть только неиспорченные продукты. Однако мучные и сдобные изделия в перечень разрешенных лакомств не входят даже в свежем виде!
"Белок нельзя кормить хлебом и сдобой, большинством фруктов, солеными и жареными продуктами, арахисом, миндалем и фисташками. Белки с удовольствием едят грецкие орехи, желуди и фундук, сушеные ягоды, грибы", – перечисляет Вера Струкова.
Запрет на хлеб и сдобу действует и для птиц, им больше подойдут несоленые и нежареные семена подсолнечника, овсяные хлопья, сушеные ягоды или специальные зерновые и крупяные смеси – такие продаются в зоомагазинах.
"Не годятся в качестве лакомства также любые жареные, соленые, перченые и копченые продукты, из-за высокого содержания сахаров и жиров они опасны для животных", – подчеркивают в "Мосприроде".
Москва.Backstage. О флоре и фауне Москвы
22 октября 2020, 14:00Москва. Backstage
"Москва.Backstage". О флоре и фауне МосквыМосква – это не только загруженные магистрали и оживленные улицы, но и обширные зеленые зоны, за которыми ежедневно следят и ухаживают специалисты. Что такое особо охраняемая природная территория и чем она отличается от обычного парка? Насколько разнообразны флора и фауна Москвы? Правда ли, что белки – это краснокнижные животные?

Правило №4: делать экокормушки

Для подкормки птиц и зверей можно воспользоваться уже установленными кормушками на природных территориях Москвы, а можно создать собственную.
В "Мосприроде" рекомендуют не использовать пластик и металл, а обратить внимание на экологичные материалы, безопасные для животных и окружающей среды: дерево, фанера, картон, джутовые нитки.
"Можно сделать и съедобную кормушку – например, нанизать на нитку сухофрукты и сушеные ягоды и в таком виде подвесить на дерево, или смешать несоленое сливочное масло со смесью семян, заморозить небольшие шарики и оставить их в качестве лакомства между ветвями", – советуют в "Мосприроде".

Правило №5: не мешать животным

В любой сезон к животным в черте города следует относиться с уважением. Подкормка не дает горожанам право нарушать их покой и тем более причинять вред, пытаться поймать, разрушать гнезда и норы.
Женщина с коляской в Ивановском лесопарке в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Территория гармонии: как правильно гулять на природе в черте города
"Находясь на особо охраняемых природных территориях, горожанам следует соблюдать несложные правила: не шуметь, не включать громкую музыку, не ломать ветви и деревья, не пугать и не беспокоить животных. Вместо этого рекомендуется спокойно наслаждаться природой и наблюдать за животными с безопасного расстояния", – заключают в ведомстве.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала