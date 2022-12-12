13:13 12.12.2022 (обновлено: 13:45 12.12.2022)
В посольство Украины в Греции пришла окровавленная посылка
В Греции начали проверку из-за окровавленной посылки, отправленной в посольство Украины
Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В посольство Украины в Греции в понедельник утром пришла окровавленная посылка, заявил пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко.
"Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее приходили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфинген. Греческая полиция начала следственные действия", — написал дипломат в Facebook*.
По его словам, украинским посольствам и консульствам поступили уже 33 "угрозы" в 17 странах мира.
Ранее Николенко заявил, что окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных, получили несколько украинских дипмиссий в Европе: в Испании, Румынии, Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии. Подозрительные посылки также пришли в генконсульства в Неаполе, Барселоне и консульства в Малаге и Брно.
Тридцатого ноября у здания украинского посольства в Мадриде прогремел взрыв. По информации правоохранительных органов, самодельная бомба находилась в посылке, адресованной главе дипмиссии Сергею Погорельцеву. Власти Испании рассматривают этот инцидент как теракт.
За несколько дней до этого полиция перехватила конверт с "пиротехническим веществом", направленный премьер-министру Педро Санчесу.
Кроме того, аналогичные посылки получили оружейная компания Instalaza, министерство обороны, авиабаза Торрехон-де-Ардос и посольство США. Полиция предполагает, что все посылки поступали из Вальядолида, личность отправителя установить пока не удалось.
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