https://ria.ru/20221212/posylka-1838036223.html

В посольство Украины в Греции пришла окровавленная посылка

В посольство Украины в Греции пришла окровавленная посылка - РИА Новости, 12.12.2022

В посольство Украины в Греции пришла окровавленная посылка

В посольство Украины в Греции в понедельник утром пришла окровавленная посылка, заявил пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:13

2022-12-12T13:13

2022-12-12T13:45

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В посольство Украины в Греции в понедельник утром пришла окровавленная посылка, заявил пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко.По его словам, украинским посольствам и консульствам поступили уже 33 "угрозы" в 17 странах мира.Ранее Николенко заявил, что окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных, получили несколько украинских дипмиссий в Европе: в Испании, Румынии, Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии. Подозрительные посылки также пришли в генконсульства в Неаполе, Барселоне и консульства в Малаге и Брно.Тридцатого ноября у здания украинского посольства в Мадриде прогремел взрыв. По информации правоохранительных органов, самодельная бомба находилась в посылке, адресованной главе дипмиссии Сергею Погорельцеву. Власти Испании рассматривают этот инцидент как теракт.За несколько дней до этого полиция перехватила конверт с "пиротехническим веществом", направленный премьер-министру Педро Санчесу. Кроме того, аналогичные посылки получили оружейная компания Instalaza, министерство обороны, авиабаза Торрехон-де-Ардос и посольство США. Полиция предполагает, что все посылки поступали из Вальядолида, личность отправителя установить пока не удалось.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221130/vzryv-1835399485.html

https://ria.ru/20221202/vatikan-1835960754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, олег николенко, украина, греция, педро санчес, мадрид, tesla motors