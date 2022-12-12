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В Кремле пообещали уточнить дату послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 12.12.2022
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В Кремле пообещали уточнить дату послания Путина Федеральному собранию
В Кремле пообещали уточнить дату послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 12.12.2022
В Кремле пообещали уточнить дату послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль будет ориентировать по дате послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:38
2022-12-12T14:38
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль будет ориентировать по дате послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию."Мы еще будем ориентировать вас по посланию", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что Путин обратится с посланием до конца года.
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
14:38 12.12.2022
 
В Кремле пообещали уточнить дату послания Путина Федеральному собранию

Песков пообещал, что Кремль сориентирует по дате послания Путина Федеральному собранию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль будет ориентировать по дате послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.
"Мы еще будем ориентировать вас по посланию", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что Путин обратится с посланием до конца года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 14:19
Большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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