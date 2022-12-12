https://ria.ru/20221212/poslanie-1838073224.html

В Кремле пообещали уточнить дату послания Путина Федеральному собранию

В Кремле пообещали уточнить дату послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 12.12.2022

В Кремле пообещали уточнить дату послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль будет ориентировать по дате послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:38

2022-12-12T14:38

2022-12-12T14:38

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

госдума рф

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729291010_0:238:2843:1837_1920x0_80_0_0_32592a87650305f8541d871550408040.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль будет ориентировать по дате послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию."Мы еще будем ориентировать вас по посланию", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что Путин обратится с посланием до конца года.

https://ria.ru/20221212/putin-1838063531.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф