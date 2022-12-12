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В Кремле пообещали уточнить дату послания Путина Федеральному собранию
В Кремле пообещали уточнить дату послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 12.12.2022
В Кремле пообещали уточнить дату послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль будет ориентировать по дате послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:38
2022-12-12T14:38
2022-12-12T14:38
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль будет ориентировать по дате послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию."Мы еще будем ориентировать вас по посланию", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что Путин обратится с посланием до конца года.
https://ria.ru/20221212/putin-1838063531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В Кремле пообещали уточнить дату послания Путина Федеральному собранию
Песков пообещал, что Кремль сориентирует по дате послания Путина Федеральному собранию