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Новое оружие должно попадать в зону СВО до конца испытаний, считает эксперт - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/oruzhie-1837973558.html
Новое оружие должно попадать в зону СВО до конца испытаний, считает эксперт
Новое оружие должно попадать в зону СВО до конца испытаний, считает эксперт - РИА Новости, 12.12.2022
Новое оружие должно попадать в зону СВО до конца испытаний, считает эксперт
Для насыщения российских войск, задействованных в спецоперации, передовыми разработками на время конфликта было бы полезно разрешить поставлять оружие на фронт, РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:26
2022-12-12T16:32
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
евгений дудоров
украина
сша
нпо "андроидная техника"
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Для насыщения российских войск, задействованных в спецоперации, передовыми разработками на время конфликта было бы полезно разрешить поставлять оружие на фронт, не дожидаясь прохождения всего цикла испытаний, высказал мнение в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров."Мы не применяем на СВО того, что не проверили до этого у себя на полигонах, не присвоили различные литеры и так далее &lt;…&gt;. Да, ряд отечественных разработок пока не прошёл все стадии испытаний и не литеризован, но почему бы не попробовать их применить, тем более, если они могут принести там большую пользу?", - сказал Дудоров.Собеседник агентства отметил, что для Украины и её западных союзников существующий конфликт стал экспериментальным полигоном для "обкатки" в реальных условиях всей линейки военных и смежных новинок, которые сегодня создаёт их "оборонка" в режиме реального времени, что делает существующее противостояние беспрецедентным в современной российской истории."Речь уже не идёт о квазигосударственных формированиях или террористических группировках, как это было в Чечне или сирийской операции, – нам противостоит высокотехнологичный противник, на стороне которого воюют в том числе опытные наёмники из европейских стран и США. Поэтому решения нами должны применяться сегодня самые нестандартные", - пояснил Дудоров.По его мнению, сложившаяся ситуация говорит о необходимости работы не только с большими госконцернами, но и с молодыми российскими компаниями, различными стартапами, в том числе и теми, кто изначально делал разработки для гражданского рынка, но может быстро перенастроиться под выполнение специальных разработок. "В "гражданке" действительно есть множество ноу-хау, которые при определенной адаптации могут быть сегодня очень полезны на фронте", - отметил он.Читайте полный текст интервью с Евгением Дудоровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html
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безопасность, технологии, евгений дудоров, украина, сша, нпо "андроидная техника"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Евгений Дудоров, Украина, США, НПО "Андроидная техника"
10:26 12.12.2022 (обновлено: 16:32 12.12.2022)
 
Новое оружие должно попадать в зону СВО до конца испытаний, считает эксперт

Эксперт Дудоров: новое оружие должно попадать в зону СВО, не дожидаясь конца испытаний

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Для насыщения российских войск, задействованных в спецоперации, передовыми разработками на время конфликта было бы полезно разрешить поставлять оружие на фронт, не дожидаясь прохождения всего цикла испытаний, высказал мнение в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Мы не применяем на СВО того, что не проверили до этого у себя на полигонах, не присвоили различные литеры и так далее <…>. Да, ряд отечественных разработок пока не прошёл все стадии испытаний и не литеризован, но почему бы не попробовать их применить, тем более, если они могут принести там большую пользу?", - сказал Дудоров.
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Собеседник агентства отметил, что для Украины и её западных союзников существующий конфликт стал экспериментальным полигоном для "обкатки" в реальных условиях всей линейки военных и смежных новинок, которые сегодня создаёт их "оборонка" в режиме реального времени, что делает существующее противостояние беспрецедентным в современной российской истории.
"Речь уже не идёт о квазигосударственных формированиях или террористических группировках, как это было в Чечне или сирийской операции, – нам противостоит высокотехнологичный противник, на стороне которого воюют в том числе опытные наёмники из европейских стран и США. Поэтому решения нами должны применяться сегодня самые нестандартные", - пояснил Дудоров.
По его мнению, сложившаяся ситуация говорит о необходимости работы не только с большими госконцернами, но и с молодыми российскими компаниями, различными стартапами, в том числе и теми, кто изначально делал разработки для гражданского рынка, но может быстро перенастроиться под выполнение специальных разработок. "В "гражданке" действительно есть множество ноу-хау, которые при определенной адаптации могут быть сегодня очень полезны на фронте", - отметил он.
Читайте полный текст интервью с Евгением Дудоровым >>
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