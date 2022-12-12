https://ria.ru/20221212/dudorov-1837506676.html

Евгений Дудоров: робототехнике РФ нужна революция, на эволюцию времени нет

Евгений Дудоров: робототехнике РФ нужна революция, на эволюцию времени нет - РИА Новости, 12.12.2022

Евгений Дудоров: робототехнике РФ нужна революция, на эволюцию времени нет

Страны всего мира сегодня уделяют большое внимание разработке роботов: эти платформы применяются в промышленности, медицине, космосе, военном деле... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:00

2022-12-12T11:00

2022-12-12T11:00

интервью

технологии

евгений дудоров

нпо "андроидная техника"

роскосмос

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

луна

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Страны всего мира сегодня уделяют большое внимание разработке роботов: эти платформы применяются в промышленности, медицине, космосе, военном деле. Исполнительный директор российского НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о будущем проекта космического робота "Теледроид", планах по применению робототехнических комплексов в освоении Луны и выходу компании на рынок дронов, а также о проблемах в производстве отечественных чипов и комплектующих. Кроме того, он рассказал, что нужно сделать для быстрого насыщения российской армии, задействованной в СВО, инновационными военными разработками, и раскрыл планы сотрудничества с "Царскими Волками" Дмитрия Рогозина.– Евгений Александрович, подписан ли контракт на строительство космического робота "Теледроид"? В какие сроки планируется его собрать и испытать?– Да, долгожданная составная часть на опытно-конструкторскую работу проекта "Теледроид" подписана. До марта 2024 года мы должны полностью разработать и изготовить робота, провести все наземные испытания, получить соответствующую сертификацию и ориентировочно в третьем или четвертом квартале 2024 года "Теледроид" должен будет полететь на МКС.Разработка робота – непростой процесс, который сопряжен с большим количеством всевозможных испытаний, в том числе на вибростойкость, электромагнитную совместимость, а также испытания на радиационные частицы, которые могут вывести из строя оборудование робота. Кроме того, в указанные сроки макет "Теледроида" нужно будет испытать в специализированном бассейне, который есть только в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.Кроме того, "Теледроид" должен пройти ряд химико-токсикологических испытаний, чтобы убедиться в том, что нахождение нашего робота на станции будет безопасным для космонавтов.– Какие эксперименты будет проводить "Теледроид" на МКС?– Четкого регламента пока нет, но однозначно это будут работы, связанные с ручным инструментом, в том числе с всевозможными ключами и трещотками – то, что используют космонавты при выполнении ремонтных работ. План экспериментов для "Теледроида" сегодня прорабатывается, весь их перечень, равно как и их исполнители, будут определены ближе к концу 2023 года, тогда как раз объявят актуальные составы экипажей МКС на эксперимент с роботом.– Работает ли уже "Андроидная техника" над новым поколением космических роботов, условным FEDOR-3?– Задумки есть, но сложно прогнозировать по одной простой причине – подписанная Роскосмосом дорожная карта развития робототехники фактически заканчивается проектом "Теледроид". Какую-то программу на перспективу Роскосмос еще не формировал, поскольку она зависит прежде всего от финансово-экономической ситуации, стратегических планов нашего государства по освоению космоса, политических моментов. К тому же, как известно, до 2030 года МКС должна прекратить свое существование.Нам нужно на концептуальном уровне понять, зачем в стране разрабатывать и развивать космическую робототехнику, какая она должна быть, и какие финансы нам для этого необходимы. Те технологии, которые мы отрабатываем сейчас, нужны не для выполнения текущих задач – с ними и так прекрасно справляются космонавты, эти технологии необходимы на перспективу.Речь идет о технологиях завтрашнего дня, когда мы будем использовать роботов уже не на низкой околоземной орбите, а на орбите Луны, где будут редкопосещаемые станции, а также станции непосредственно на Луне. Здесь как раз и будут актуальны роботы – в этой сфере нам и необходимо подумать, как мы можем продвинуться, и какие роботы для этого понадобятся.Предположительно в ближайшей перспективе будут востребованы следующие решения: научно-исследовательские роботы (луноходы, роверы, летательные аппараты), грузовые и промышленные роботы для транспортировки оборудования, добычи, сбора и переработки полезных ресурсов.Кроме того, для лунных миссий нам потребуются манипуляционные роботы для монтажа оборудования и антропоморфные комплексы, способные выполнять техобслуживание и ремонт, а также операции с тонкой моторикой и различные рутинные действия, характерные для деятельности человека в космосе. Немаловажное направление на перспективу – роботы для информационной и психологической поддержки космонавтов.Пока же наша реалистичная программа-минимум – это "Теледроид": мы показываем технологическую возможность применения роботов на внешней поверхности космических объектов.Сейчас выходит очень много научных материалов и статей, где рассматриваются новые направления применения космических роботов. Те же американцы работают над созданием роботов для ремонта спутников. В упомянутых мной статьях говорится, что уже примерно в 2026 году такие антропомофные роботы будут запускаться в космос, чтобы перехватывать и ремонтировать спутники.Появляется все больше проектов, направленных на применение роботов для постройки станций и других конструкций непосредственно в космосе. Видно, что мы вступаем в новую космическую гонку технологий.– Россия может создать такие роботы?– С точки зрения самих технологий вообще никаких проблем нет. Тот же "Теледроид" на 95% состоит из отечественной компонентной базы, значит, технологически мы способны все сделать, программисты у нас в стране одни из лучших в мире, математиков тоже хватает. Другое дело, что нашей науке не всегда хватает "политической воли" и финансов для того, чтобы реализовать подобные амбициозные проекты.Скажу больше: недавно презентованный Илоном Маском робот Optimus по многим параметрам уступает нашему FEDOR’у, который был создан еще в 2016 году. При этом нужно понимать, что объемы финансов, которые вложили мы в разработку, и те ресурсы, которые есть у Tesla, просто несопоставимы.Наша проблема в том, что мы создаем какую-то технологию, а потом она кладется "на полку" из-за отсутствия дальнейшего финансирования подобных разработок. В США и Европе существует многоэтапная система финансирования передовых научных проектов, иногда ради хайпа. Китай вообще создал целый ряд фондов для поддержки передовых научно-технических разработок в области робототехники и искусственного интеллекта.– Как развивается ваша линейка наземных роботов, в том числе перспективная платформа "Маркер"?– Данный проект развивается своим чередом. Сегодня мы рассматриваем возможность применения "Маркера" в активных системах безопасности, патрулировании объектов критической инфраструктуры и выполнения охранных функций.Ключевой особенностью "Маркера" является то, что робот может работать в полностью автоматическом режиме. Сейчас мы стремимся к "передаче" платформе все большего количества функций. Большинство аналогичных разработок пока не в состоянии действовать самостоятельно и до сих пор управляются дистанционно человеком.За время работы над этим проектом нами был накоплен достаточно большой объем знаний, который позволил продвинуться дальше, и сегодня мы работаем с нашими партнерами в направлении автономизации серийной техники для доставки грузов с минимальным участием человека-оператора.Так, совместно и по заказу с автомобильного завода УралАЗ мы сделали прототип серийного двухосного грузовика "Урал" в бескабинном варианте, который способен перевозить грузы по заданному маршруту. Это очень важная и передовая задача – в перспективе такого рода машины смогут применяться как в мирное время для внутризаводской логистики, так и, например, в условиях военных операций для транспортировки грузов в недетерминированных условиях. Эту концепцию представили маркетологи УралАЗа на форуме Армия-2022, раскрасив половину автомобиля в оранжевый, а половину в темно-зеленый цвет, тем самым подчеркнув двойное назначение разработки.Однако для того, чтобы автономные роботы правильно функционировали, необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру, в том числе доверенную связь и навигацию, что на сегодняшний день является проблемой. В этом направлении мы также работаем, в частности с компанией НИИМА "Прогресс", которая разрабатывает комплексированную систему навигации "Консул", в которой будут использоваться как наземные, так и космические средства навигации.За счет такого комплексирования будут созданы условия для "бесшовной" навигационно-связной системы, что позволит сформировать в нашей стране целый ряд "беспилотных районов", например, вдоль трасс М-11, М-2 или каких-то других федеральных дорог, по которым мы через некоторое время сможем запускать эти беспилотные грузовики.Скорее всего, первая такая "беспилотная зона" появится в технопарке, который создается сегодня в городе Бор (Нижегородская область) на базе завода "Боравтостекло". Там предполагается обкатать работу в автономном режиме различных платформ: тех же "Маркеров" на колесном и гусеничном шасси и собственно беспилотных автомобилей. Данный технопарк уже скоро откроется и во второй половине 2023 года мы будем внедрять в нем эти беспилотные технологии.– Каковы перспективы боевого применения этих роботов?– Пока сложно сказать, эти вопросы лежат в плоскости взаимодействия Фонда перспективных исследований и Минобороны.– Применялись ли вообще какие-либо отечественные роботы на полях СВО?– Если говорить о выполнении непосредственно боевых задач, то мне об этом неизвестно. В то же время не секрет, что в разминировании Донбасса задействованы роботы "Уран-6", но каков масштаб их участия, тоже пока непонятно – открытых данных об этом немного.– Отсюда неизбежно напрашивается ряд вопросов. О перспективных отечественных роботах в СМИ пишут уже много лет, все это время они демонстрируются на различных технологических и военных выставках.Однако на 10 месяц масштабного военного конфликта мы не увидели даже ограниченного их применения на поле боя, при этом у противника роботы есть, и он их использует, в том числе платформу THeMISдля эвакуации раненых. С чем по-вашему связано такое положение вещей?– Вопрос правильный, попытаюсь на него ответить. Во-первых, если мы посмотрим на существующий конфликт, то увидим, что со стороны противника в нем задействован весь спектр военной техники: от советской с истекшим сроком эксплуатации до суперсовременной наподобие РСЗО HIMARSсо спутниковым наведением, а также различные западные ноу-хау и ранее не апробированные новшества.То есть для Украины и, наверное, даже в большей степени "коллективного Запада" это противостояние стало экспериментальным полигоном для обкатки в реальных условиях всей линейки военных и околовоенных новинок, которые сегодня создает их "оборонка" в режиме реального времени.В России же подход был и в большинстве своем остается другой: мы не применяем на СВО того, что не проверили до этого у себя на полигонах, не присвоили различные литеры и так далее.Сейчас остро встает вопрос, как же эту систему изменить под текущие вызовы. Именно поэтому, наверное, сегодня появился в том числе "Вагнер-центр" Евгения Викторовича Пригожина, который ищет различные инновационные решения у отечественных производителей, по тем или иным причинам не получивших применение, и апробируют их в реальных условиях.Да, ряд отечественных разработок пока не прошел все стадии испытаний и не литеризован, но почему бы не попробовать их применить, тем более, если они могут принести там большую пользу? Конечно, эти вопросы вызывают у многих недоумение и ступор.Тем не менее, нельзя сказать, что работ в данном направлении у нас в стране вообще не ведется. В частности, новые технологические решения на фронт привлекает сегодня группа военных советников "Царские волки" во главе с Дмитрием Олеговичем Рогозиным.– Предлагали ли вам "Волки" сотрудничество?– Да, более того – мы с ними взаимодействуем и обсуждаем целый ряд направлений, которые можно в перспективе применять для различных задач. Мы рассматриваем варианты, начиная от беспилотных систем, заканчивая наземными платформами для эвакуации раненых, системами обогрева, противодействия дронам – как огневого их подавления, так и средствами радиоэлектронной борьбы.Таким образом и наши Вооруженные силы в определенной перспективе могут насытиться этими инновационными разработками, которым до сих пор было тяжело преодолеть всевозможные бюрократические барьеры. С таким конфликтом как сегодняшний, мы никогда не сталкивались, поэтому решения принимать нужно очень быстро – нужны уже не бумажные, а цифровые карты, дислокацию противника устанавливать не раз в сутки, а чуть ли не в режиме онлайн. И такие решения сейчас уже реализуются.При этом я не говорю, что новую технику нужно тут же бросать в пекло, но наиболее эффективно испытывать ее в непосредственной близости с линией соприкосновения и, главное, самими военнослужащими, кто будет ее эксплуатировать, так как они реально представляют ситуацию, могут оперативно указать разработчикам техники на ее плюсы и минусы.Безусловно, система Гособоронзаказа была хороша и эффективна в мирное время, но повторюсь – с такого рода конфликтами, как сегодняшний, мы не сталкивались за всю свою историю. Речь уже не идет о квазигосударственных формированиях или террористических группировках, как это было в Чечне или Сирийской операции – нам противостоит высокотехнологичный противник, на стороне которого воюют в том числе опытные наемники из европейских стран и США. Поэтому решения нами должны применяться сегодня самые нестандартные.СВО показала, что у РФ есть эффективные ракетные комплексы, которыми мы можем подавлять объекты критической инфраструктуры и военные объекты. Однако, есть и определенные пробелы в оружейной номенклатуре, необходимой при непосредственном столкновении с противником. Здесь нам требуются изменения, и они смогут произойти только тогда, когда начнется диалог и взаимодействие военного ведомства с оборонно-промышленным комплексом.Помимо этого, в "оборонку" нужно запускать молодые компании, различные стартапы, в том числе и те, кто изначально делал разработки для гражданского рынка, но может очень быстро перенастроиться под выполнение специальных разработок.В "гражданке" действительно есть множество ноу-хау, которые при определенной адаптации могут быть сегодня очень полезны на фронте.– Чем занимается возглавляемый вами консорциум робототехники? Есть ли уже конкретные результаты его деятельности?– Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления был создан рядом высокотехнологичных предприятий, которые объединились в 2021 году, чтобы прикладывать централизованные усилия по развитию робототехники в нашей стране.Дело в том, что до 24 февраля 2022 года на отечественном рынке было засилье так называемых "вендоров", то есть тех, кто покупал зарубежные технологии и локализовывал их в России. Сейчас по понятным причинам делать это стало невозможным, ну или по меньшей мере крайне затруднительным.Основная цель консорциума – способствовать развитию отечественной индустрии робототехники, чтобы не просто не искать технические решения за рубежом, но и создать плацдарм для экспансии робототехники на зарубежные рынки.Сегодня же к основным проблемам отечественной робототехники в первую очередь относится отсутствие ряда позиций по электронной компонентной базе. Есть проблемы по компонентам в области микроэлектроники, электромеханики, датчики, приводы и так далее.Кроме того, мы выявили целый ряд проблем с производственной базой, то есть у нас нет таких предприятий, которые могли бы на должном уровне наладить полный цикл производства роботов. Помимо этого, существуют проблемы с кадрами – ежегодно отрасли требуется по несколько десятков тысяч специалистов, сегодня дефицит составляет около 30 тысяч человек. Четвертый ключевой фактор, который я бы выделил, – это отсутствие частных инвестиций в индустрию робототехники.Сегодня в наш консорциум входит более 30 партнеров, к концу 2023 года в него будет входить уже 50 компаний. Мы активно работаем с Минпромторгом, Минпросвещения и Минобрнауки, а также готовим программу развития робототехники на краткосрочную и долгосрочную перспективу.Как исполнительный директор НПО "Андроидная техника", я являюсь еще активным участником "Клуба молодых промышленников", задачи которого – объединение лучших компаний и практик для роста промышленного потенциала России.В рамках одной из ежегодных встреч клуба с министром промышленности и торговли РФ Денисом Валентиновичем Мантуровым в 2021году, предложил создание при Минпромторге департамента технологий робототехники, так как вижу, что курирование робототехники сегодня "размазано" по ряду министерств и централизованно поддерживающего и консолидирующего органа сейчас просто нет.– Дали ли вам в Минпромторге согласие?– Скажем так, четкого согласия не было, но и резкого отказа. Нам сказали, что идея здравая и имеет право на возможное существование.Опять же если учитывать последнее заявление президента РФ Владимира Владимировича Путина о необходимости создания программы развития робототехники, цели, поставленные нами, являются актуальными. И "кирпич" программы перспективного развития робототехники на краткосрочную и долгосрочную перспективы мы подготовили еще год назад, готовы им поделиться или более того готовы взять на себя обязательства по формированию общероссийской программы по робототехнике.– В прошлом году вы заявили, что Россия отстает в робототехнической отрасли от ведущих держав на пять-семь лет, наверстали ли мы этот промежуток или наоборот пропасть увеличилась ввиду беспрецедентного ужесточения режима санкций в 2022 году?– Наши позиции остались примерно теми же, в каких-то направлениях мы это отставание даже стали сокращать, в том числе по части таких компонентов, как электроприводы, которые сегодня изготавливает и НПО "Андроидная техника". За девять месяцев мы нарастили их производство в три раза, здесь мы будем полностью нивелировать отставание. По каким-то системам в 2022 году наши позиции, наоборот, ухудшились, прежде всего по радиоэлектронной компонентной базе, тут есть ощутимые проблемы.Учитывая те инвестиции, которые Минпромторг планирует вложить в программу импортозамещения, думаю, что наша робототехническая индустрия начнет наверстывать отставание от ведущих игроков где-то через полтора–два года. Процесс этот небыстрый, по моей оценке, реально выровняться с лидерами рынка мы сможем лет через 10-12.– Но ведь и сами лидеры не будут стоять на месте…– Понимаете, тут нам нужно действовать так же, как мы поступили в финансовой и налоговой системе. Когда в России ввели бесконтактные платежи и интернет-банкинг, таких возможностей не было во многих высокоразвитых и технологичных странах мира, где-то этого нет и до сих пор.Приведу пример из жизни: в конце 2019 году я ездил в Германию на одно из профильных мероприятий и выезжая из гостиницы решил оплатить проживание банковской картой через смартфон, так меня тогда даже не поняли! То есть, в Германии – ведущей европейской экономике еще совсем недавно возможность просто приложить мобильник и таким образом расплатиться казалась чем-то невероятным, а для нас было обыденным.То есть в финансовом секторе у нас не стали развиваться поступательно, а сразу же нацелились на высшую точку, так и в робототехнике нам нужен такой революционный скачок, обстановка не столь благоприятная и расслабленная, чтобы развиваться по классическому эволюционному пути.– Могут ли сегодня антропоморфные роботы помочь промышленности решить проблему нехватки рабочих-мужчин на заводах, которая образуется в связи с частичной мобилизацией?– Робототехника изначально создавалась как элемент промышленной автоматизации. Конечно, применение промышленных роботов способно заменить человека при выполнении типовых рутинных операций, но как правило они должны быть описаны и иметь минимальное количество отклонений.Если говорить о нетиповых операциях, то с этим дела обстоят сложней, и подобных робототехнических систем нет ни у кого в мире и, скорее всего, в ближайшие 10 лет вряд ли у кого-то появятся. Однако, работать в этом направлении необходимо.– На каком этапе находится проект "Андроидной техники" по производству двигателей для коптеров, изготовлены ли первые образцы этих установок, есть ли первые заказы от отечественных производителей дронов?– Мы провели консультации с целым рядом производителей беспилотников, в том числе компанией "Геоскан". У нас уже есть собственные электродвигатели, но пока они не могут внедряться в отечественные дроны. Так как в нашем случае речь идет о технологиях ручной сборки, мы пока не готовы предложить бюджетные силовые установки. Необходимо изменять технологию и обеспечить массовое производство однотипных решений.Сегодня наша задача – наладить серийное производство экономически доступных электродвигателей для российских беспилотников. Первые образцы будут готовы в течение ближайших полутора-двух месяцев и сразу отправятся на испытания. Пока по планам мы должны выйти на небольшую серию во втором квартале 2023 года.– Не планируете ли сами начать разрабатывать беспилотники?– Да, мы планируем осваивать это направление и уже делаем свой первый мини-дрон самолетного типа, который должен будет переносить полезную нагрузку весом примерно 0,5 килограмма – в ближайшее время начнем его летные испытания.– Какие основные планы работы у "Андроидной техники" на 2023 год?– К сожалению, планы не всегда воплощаются в жизнь, особенно планы последних лет, когда все менялось в результате мировых экономических кризисов, пандемии, СВО и так далее. Но тем не менее мы видим целый ряд перспектив для развития робототехники в России и развития нашего предприятия.Поэтому я бы выделил следующие ключевые точки. Во-первых, как я уже, упоминал, – наладить серийное производство электродвигателей, где-то пять-шесть тысяч штук в год. Наладить производство новых решений для беспилотников. Второе – обеспечить выпуск и поставку новых серийных медицинских комплексов для постинсультной реабилитации лиц с ограниченными возможностями и абилитации детей с синдромом ДЦП. Третье – запустить серийное производство многозвенных манипуляторов. Четвертое – выпустить собственный комплект оборудования для беспилотного транспорта.

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https://ria.ru/20210205/robot-1596113132.html

https://ria.ru/20220524/razminirovanie-1790346812.html

https://ria.ru/20221113/obuchenie-1831187155.html

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https://ria.ru/20221124/proekt-1833986951.html

https://ria.ru/20210824/robototekhnika-1746876117.html

https://ria.ru/20221013/importozameschenie-1823561795.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, технологии, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", роскосмос, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, луна, сша, дмитрий рогозин, илон маск