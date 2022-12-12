Бельгийская полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе
LeSoir: в Брюсселе полиция провела обыски в здании ЕП в рамках расследования коррупции
Здание Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Бельгийская полиция провела в понедельник обыски в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди депутатов и сотрудников этого института ЕС, сообщило бельгийское издание LeSoir.
Результаты обыска пока не сообщаются.
Следственные мероприятия в Брюсселе прошли на фоне открытия пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен).
Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу.
После сообщений об антикоррупционных расследованиях появились призывы приостановить работу над соглашением по облегчению визового режима с Катаром и другими государствами Персидского залива.
Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.