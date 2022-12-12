https://ria.ru/20221212/obyski-1838200045.html

Бельгийская полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе

Бельгийская полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 12.12.2022

Бельгийская полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе

Бельгийская полиция провела в понедельник обыски в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди депутатов и сотрудников этого... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T22:19

2022-12-12T22:19

2022-12-12T22:19

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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Бельгийская полиция провела в понедельник обыски в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди депутатов и сотрудников этого института ЕС, сообщило бельгийское издание LeSoir.Результаты обыска пока не сообщаются.Следственные мероприятия в Брюсселе прошли на фоне открытия пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен).Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу.После сообщений об антикоррупционных расследованиях появились призывы приостановить работу над соглашением по облегчению визового режима с Катаром и другими государствами Персидского залива.Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.

https://ria.ru/20221212/korruptsiya-1838092899.html

брюссель

страсбург

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, роберта метсола, брюссель, страсбург, катар, европарламент, евросоюз