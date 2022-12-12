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Бельгийская полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 12.12.2022
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Бельгийская полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе
Бельгийская полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 12.12.2022
Бельгийская полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе
Бельгийская полиция провела в понедельник обыски в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди депутатов и сотрудников этого... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T22:19
2022-12-12T22:19
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Бельгийская полиция провела в понедельник обыски в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди депутатов и сотрудников этого института ЕС, сообщило бельгийское издание LeSoir.Результаты обыска пока не сообщаются.Следственные мероприятия в Брюсселе прошли на фоне открытия пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен).Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу.После сообщений об антикоррупционных расследованиях появились призывы приостановить работу над соглашением по облегчению визового режима с Катаром и другими государствами Персидского залива.Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.
https://ria.ru/20221212/korruptsiya-1838092899.html
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в мире, роберта метсола, брюссель, страсбург, катар, европарламент, евросоюз
В мире, Роберта Метсола, Брюссель, Страсбург, Катар, Европарламент, Евросоюз
22:19 12.12.2022
 
Бельгийская полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе

LeSoir: в Брюсселе полиция провела обыски в здании ЕП в рамках расследования коррупции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Брюсселе
Здание Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Бельгийская полиция провела в понедельник обыски в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди депутатов и сотрудников этого института ЕС, сообщило бельгийское издание LeSoir.
Результаты обыска пока не сообщаются.
Следственные мероприятия в Брюсселе прошли на фоне открытия пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен).
Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу.
После сообщений об антикоррупционных расследованиях появились призывы приостановить работу над соглашением по облегчению визового режима с Катаром и другими государствами Персидского залива.
Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 15:24
Шольц с тревогой воспринял информацию о коррупции в Европарламенте
 
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