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ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, поврежден газопровод

ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, поврежден газопровод - РИА Новости, 12.12.2022

ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, поврежден газопровод

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, разрушен жилой дом и поврежден газопровод, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:23

2022-12-12T10:23

2022-12-12T10:23

специальная военная операция на украине

андрей марочко

сватово

луганская народная республика

сцкк

жкх

украина

россия

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, разрушен жилой дом и поврежден газопровод, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела города Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда) разрушен жилой дом и поврежден газопровод среднего давления", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что Киев перебросил дополнительные силы на сватовское направление из-за успехов в этом районе российских войск.

https://ria.ru/20221212/poteri-1837969528.html

сватово

луганская народная республика

украина

россия

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андрей марочко, сватово, луганская народная республика, сцкк, жкх, украина, россия, вооруженные силы украины