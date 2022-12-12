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ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, поврежден газопровод - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/obstrel-1837972809.html
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, поврежден газопровод
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, поврежден газопровод - РИА Новости, 12.12.2022
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, поврежден газопровод
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, разрушен жилой дом и поврежден газопровод, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:23
2022-12-12T10:23
специальная военная операция на украине
андрей марочко
сватово
луганская народная республика
сцкк
жкх
украина
россия
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, разрушен жилой дом и поврежден газопровод, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела города Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда) разрушен жилой дом и поврежден газопровод среднего давления", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что Киев перебросил дополнительные силы на сватовское направление из-за успехов в этом районе российских войск.
https://ria.ru/20221212/poteri-1837969528.html
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андрей марочко, сватово, луганская народная республика, сцкк, жкх, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК, ЖКХ, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
10:23 12.12.2022
 
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, поврежден газопровод

СЦКК ЛНР: украинские войска обстреляли Сватово, разрушен дом и поврежден газопровод

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, разрушен жилой дом и поврежден газопровод, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела города Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда) разрушен жилой дом и поврежден газопровод среднего давления", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что Киев перебросил дополнительные силы на сватовское направление из-за успехов в этом районе российских войск.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 10:15Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек и два танка
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоСватовоЛуганская Народная РеспубликаСЦККЖКХУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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