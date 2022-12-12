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ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, поврежден газопровод
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, поврежден газопровод - РИА Новости, 12.12.2022
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, поврежден газопровод
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, разрушен жилой дом и поврежден газопровод, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:23
2022-12-12T10:23
2022-12-12T10:23
специальная военная операция на украине
андрей марочко
сватово
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, разрушен жилой дом и поврежден газопровод, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела города Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда) разрушен жилой дом и поврежден газопровод среднего давления", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что Киев перебросил дополнительные силы на сватовское направление из-за успехов в этом районе российских войск.
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Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК, ЖКХ, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, поврежден газопровод
СЦКК ЛНР: украинские войска обстреляли Сватово, разрушен дом и поврежден газопровод