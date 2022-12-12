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Трамп заявил, что отказывался обменять Бута на Уилана - РИА Новости, 12.12.2022
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Трамп заявил, что отказывался обменять Бута на Уилана
Трамп заявил, что отказывался обменять Бута на Уилана - РИА Новости, 12.12.2022
Трамп заявил, что отказывался обменять Бута на Уилана
Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом США, отказался обменять россиянина Виктора Бута, отбывавшего наказание в США, на Пола Уилана, осужденного в России РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:25
2022-12-12T10:25
в мире
сша
пол уилан
виктор бут
дональд трамп
россия
абу-даби
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом США, отказался обменять россиянина Виктора Бута, отбывавшего наказание в США, на Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж."Я отказался от сделки с Россией по обмену так называемого "торговца смертью" на Пола Уилана... Однако я бы вытащил Пола так же, как я делал это рекордное количество раз с другими заложниками", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, его цитирует издание Newsweek.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Обмен заключенными между РФ и США не включал осужденного за шпионаж Пола Уилана.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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в мире, сша, пол уилан, виктор бут, дональд трамп, россия, абу-даби, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Пол Уилан, Виктор Бут, Дональд Трамп, Россия, Абу-Даби, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
10:25 12.12.2022
 
Трамп заявил, что отказывался обменять Бута на Уилана

Трамп заявил, что во время своего президентства отказался обменять Бута на Уилана

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОтбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом США, отказался обменять россиянина Виктора Бута, отбывавшего наказание в США, на Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж.
"Я отказался от сделки с Россией по обмену так называемого "торговца смертью" на Пола Уилана... Однако я бы вытащил Пола так же, как я делал это рекордное количество раз с другими заложниками", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, его цитирует издание Newsweek.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Обмен заключенными между РФ и США не включал осужденного за шпионаж Пола Уилана.
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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В миреСШАПол УиланВиктор БутДональд ТрампРоссияАбу-ДабиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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