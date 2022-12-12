Трамп заявил, что отказывался обменять Бута на Уилана
Трамп заявил, что во время своего президентства отказался обменять Бута на Уилана
© РИА Новости / Перейти в медиабанкОтбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом США, отказался обменять россиянина Виктора Бута, отбывавшего наказание в США, на Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж.
"Я отказался от сделки с Россией по обмену так называемого "торговца смертью" на Пола Уилана... Однако я бы вытащил Пола так же, как я делал это рекордное количество раз с другими заложниками", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, его цитирует издание Newsweek.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Обмен заключенными между РФ и США не включал осужденного за шпионаж Пола Уилана.
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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