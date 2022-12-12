https://ria.ru/20221212/obmen-1837973242.html

Трамп заявил, что отказывался обменять Бута на Уилана

Трамп заявил, что отказывался обменять Бута на Уилана - РИА Новости, 12.12.2022

Трамп заявил, что отказывался обменять Бута на Уилана

Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом США, отказался обменять россиянина Виктора Бута, отбывавшего наказание в США, на Пола Уилана, осужденного в России РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:25

2022-12-12T10:25

2022-12-12T10:25

в мире

сша

пол уилан

виктор бут

дональд трамп

россия

абу-даби

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом США, отказался обменять россиянина Виктора Бута, отбывавшего наказание в США, на Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж."Я отказался от сделки с Россией по обмену так называемого "торговца смертью" на Пола Уилана... Однако я бы вытащил Пола так же, как я делал это рекордное количество раз с другими заложниками", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, его цитирует издание Newsweek.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Обмен заключенными между РФ и США не включал осужденного за шпионаж Пола Уилана.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20221209/but-1837535192.html

сша

россия

абу-даби

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, пол уилан, виктор бут, дональд трамп, россия, абу-даби, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)