https://ria.ru/20221212/mladenets-1838189573.html

В Челябинской области арестовали мать, бросившую младенца на пол в больнице

В Челябинской области арестовали мать, бросившую младенца на пол в больнице - РИА Новости, 12.12.2022

В Челябинской области арестовали мать, бросившую младенца на пол в больнице

Жительница города Чебаркуль Челябинской области несколько раз ударила, а после бросила на пол своего 11-месячного ребенка, возбуждено уголовное дело о покушении РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:37

2022-12-12T20:37

2022-12-12T20:37

происшествия

чебаркуль

челябинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дети

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек - РИА Новости. Жительница города Чебаркуль Челябинской области несколько раз ударила, а после бросила на пол своего 11-месячного ребенка, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, женщина арестована, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.По данным прокуратуры региона, 8 декабря в Чебаркуле 27-летняя местная жительница, находясь на лечении с 11-месячным ребенком в стационаре лечебного учреждения, причинила ему тяжелую травму головы. СУСК уточняет, что она несколько раз ударила ребенка и бросила на пол. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.Также возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), уточняется в сообщении. Устанавливаются должностные лица органов опеки и попечительства, в чьи должностные обязанности входит контроль за семьей, поясняет следствие.Прокуратура региона добавляет, что мать ребенка неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и причинение ребенку побоев, в суде в отношении нее рассматривается уголовное дело по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), но органы опеки не изъяли ребенка.

https://ria.ru/20221212/sud-1838171788.html

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Евгения Нефедова

происшествия, чебаркуль, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети