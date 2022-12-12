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В Челябинской области арестовали мать, бросившую младенца на пол в больнице - РИА Новости, 12.12.2022
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В Челябинской области арестовали мать, бросившую младенца на пол в больнице
В Челябинской области арестовали мать, бросившую младенца на пол в больнице - РИА Новости, 12.12.2022
В Челябинской области арестовали мать, бросившую младенца на пол в больнице
Жительница города Чебаркуль Челябинской области несколько раз ударила, а после бросила на пол своего 11-месячного ребенка, возбуждено уголовное дело о покушении РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:37
2022-12-12T20:37
происшествия
чебаркуль
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек - РИА Новости. Жительница города Чебаркуль Челябинской области несколько раз ударила, а после бросила на пол своего 11-месячного ребенка, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, женщина арестована, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.По данным прокуратуры региона, 8 декабря в Чебаркуле 27-летняя местная жительница, находясь на лечении с 11-месячным ребенком в стационаре лечебного учреждения, причинила ему тяжелую травму головы. СУСК уточняет, что она несколько раз ударила ребенка и бросила на пол. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.Также возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), уточняется в сообщении. Устанавливаются должностные лица органов опеки и попечительства, в чьи должностные обязанности входит контроль за семьей, поясняет следствие.Прокуратура региона добавляет, что мать ребенка неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и причинение ребенку побоев, в суде в отношении нее рассматривается уголовное дело по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), но органы опеки не изъяли ребенка.
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происшествия, чебаркуль, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Чебаркуль, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
20:37 12.12.2022
 
В Челябинской области арестовали мать, бросившую младенца на пол в больнице

СК: в Челябинской области арестовали мать, бросившую 11-месячного ребенка на пол в клинике

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек - РИА Новости. Жительница города Чебаркуль Челябинской области несколько раз ударила, а после бросила на пол своего 11-месячного ребенка, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, женщина арестована, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
По данным прокуратуры региона, 8 декабря в Чебаркуле 27-летняя местная жительница, находясь на лечении с 11-месячным ребенком в стационаре лечебного учреждения, причинила ему тяжелую травму головы. СУСК уточняет, что она несколько раз ударила ребенка и бросила на пол. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Также возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), уточняется в сообщении. Устанавливаются должностные лица органов опеки и попечительства, в чьи должностные обязанности входит контроль за семьей, поясняет следствие.
Прокуратура региона добавляет, что мать ребенка неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и причинение ребенку побоев, в суде в отношении нее рассматривается уголовное дело по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), но органы опеки не изъяли ребенка.
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ПроисшествияЧебаркульЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дети
 
 
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