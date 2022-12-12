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Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе
Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе - РИА Новости, 12.12.2022
Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе
Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:41
2022-12-12T08:41
2022-12-12T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 12 дек — РИА Новости. Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки."В районе населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватово) выявлена дополнительная переброска сил и средств противника", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что усиление позиций связано с успехами российских войск на этом направлении.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
https://ria.ru/20221209/amerika-1837319617.html
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в мире, андрей марочко, киев, донбасс, сватово
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Киев, Донбасс, Сватово
08:41 12.12.2022 (обновлено: 10:09 12.12.2022)
Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ перебросили дополнительные силы на Сватовское направление