https://ria.ru/20221212/lnr-1837955305.html

Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе

Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе - РИА Новости, 12.12.2022

Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе

Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:41

2022-12-12T08:41

2022-12-12T10:09

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 12 дек — РИА Новости. Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки."В районе населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватово) выявлена дополнительная переброска сил и средств противника", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что усиление позиций связано с успехами российских войск на этом направлении.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.

https://ria.ru/20221209/amerika-1837319617.html

https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html

киев

донбасс

сватово

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в мире, андрей марочко, киев, донбасс, сватово