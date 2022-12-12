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Пострадавший в драке с Лепсом попросил закрыть дело - РИА Новости, 12.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221212/leps-1838084923.html
Пострадавший в драке с Лепсом попросил закрыть дело
Пострадавший в драке с Лепсом попросил закрыть дело - РИА Новости, 12.12.2022
Пострадавший в драке с Лепсом попросил закрыть дело
Стороны потасовки с участием артиста Григория Лепса, в результате которой было возбуждено дело о причинении легкого вреда здоровью, примирились. Следует ожидать РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:03
2022-12-12T15:03
шоубиз
происшествия
григорий лепс
анатолий кучерена
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Стороны потасовки с участием артиста Григория Лепса, в результате которой было возбуждено дело о причинении легкого вреда здоровью, примирились. Следует ожидать закрытия дела, рассказал РИА Новости адвокат певца Анатолий Кучерена.Хейфец подтвердил, что стороны разошлись полюбовно. "Законодательством России предусмотрена процедура примирения с потерпевшим по делам небольшой тяжести. Мы подали заявление: считаем, что примирение достигнуто, просим прекратить уголовное преследование. Считаем инцидент исчерпанным", – пояснил собеседник.Ранее он рассказывал, что мужчина играл в нарды в баре на Московском проспекте, когда к нему обратился Лепс с предложением сыграть с ним по ставке в 10 тысяч долларов. Тот оказался, артист якобы ударил его в лицо, конфликт продолжился на улице. У пострадавшего, по словам адвоката, диагностирован перелом носа со смещением.После потасовки возбудили уголовное дело по статье 115 часть 2 пункт "а" (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).
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происшествия, григорий лепс, анатолий кучерена
Шоубиз, Происшествия, Григорий Лепс, Анатолий Кучерена
15:03 12.12.2022
 
Пострадавший в драке с Лепсом попросил закрыть дело

Адвокат: стороны помирились после потасовки с участием Лепса, конфликт исчерпан

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре "Современник"
Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Стороны потасовки с участием артиста Григория Лепса, в результате которой было возбуждено дело о причинении легкого вреда здоровью, примирились. Следует ожидать закрытия дела, рассказал РИА Новости адвокат певца Анатолий Кучерена.
"Да, Горбачев (пострадавший – Прим. Ред.) подал заявление сегодня о прекращении уголовного преследования, оно находится у дознавателя, вопросов к Лепсу у него нет. Я занимался лично этим вопросом, в результате переговоров стороны примирились. Я очень надеюсь, что в ближайшее время дело будет закрыто, статья позволяет это сделать, Уголовный кодекс РФ также позволяет", – сказал Кучерена.
Хейфец подтвердил, что стороны разошлись полюбовно.
"Законодательством России предусмотрена процедура примирения с потерпевшим по делам небольшой тяжести. Мы подали заявление: считаем, что примирение достигнуто, просим прекратить уголовное преследование. Считаем инцидент исчерпанным", – пояснил собеседник.
Ранее он рассказывал, что мужчина играл в нарды в баре на Московском проспекте, когда к нему обратился Лепс с предложением сыграть с ним по ставке в 10 тысяч долларов. Тот оказался, артист якобы ударил его в лицо, конфликт продолжился на улице. У пострадавшего, по словам адвоката, диагностирован перелом носа со смещением.
После потасовки возбудили уголовное дело по статье 115 часть 2 пункт "а" (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).
Певец Григорий Лепс на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 11:02
СМИ назвали причину драки Лепса с петербуржцем в баре
 
ШоубизПроисшествияГригорий ЛепсАнатолий Кучерена
 
 
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