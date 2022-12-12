https://ria.ru/20221212/leps-1838084923.html

Пострадавший в драке с Лепсом попросил закрыть дело

Пострадавший в драке с Лепсом попросил закрыть дело - РИА Новости, 12.12.2022

Пострадавший в драке с Лепсом попросил закрыть дело

Стороны потасовки с участием артиста Григория Лепса, в результате которой было возбуждено дело о причинении легкого вреда здоровью, примирились. Следует ожидать РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:03

2022-12-12T15:03

2022-12-12T15:03

шоубиз

происшествия

григорий лепс

анатолий кучерена

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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Стороны потасовки с участием артиста Григория Лепса, в результате которой было возбуждено дело о причинении легкого вреда здоровью, примирились. Следует ожидать закрытия дела, рассказал РИА Новости адвокат певца Анатолий Кучерена.Хейфец подтвердил, что стороны разошлись полюбовно. "Законодательством России предусмотрена процедура примирения с потерпевшим по делам небольшой тяжести. Мы подали заявление: считаем, что примирение достигнуто, просим прекратить уголовное преследование. Считаем инцидент исчерпанным", – пояснил собеседник.Ранее он рассказывал, что мужчина играл в нарды в баре на Московском проспекте, когда к нему обратился Лепс с предложением сыграть с ним по ставке в 10 тысяч долларов. Тот оказался, артист якобы ударил его в лицо, конфликт продолжился на улице. У пострадавшего, по словам адвоката, диагностирован перелом носа со смещением.После потасовки возбудили уголовное дело по статье 115 часть 2 пункт "а" (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/leps-1836344259.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

происшествия, григорий лепс, анатолий кучерена