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После потасовки с участием Лепса возбудили уголовное дело, сообщил адвокат - РИА Новости, 05.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221205/leps-1836412804.html
После потасовки с участием Лепса возбудили уголовное дело, сообщил адвокат
После потасовки с участием Лепса возбудили уголовное дело, сообщил адвокат - РИА Новости, 05.12.2022
После потасовки с участием Лепса возбудили уголовное дело, сообщил адвокат
После потасовки жителя Санкт-Петербурга с артистом Григорием Лепсом и его охранниками возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат пострадавшего... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:29
2022-12-05T15:23
происшествия
григорий лепс
россия
шоубиз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. После потасовки жителя Санкт-Петербурга с артистом Григорием Лепсом и его охранниками возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат пострадавшего Евгений Хейфец.Накануне в Сети появилось видео, снятое, предположительно, после концерта Лепса 2 декабря. На кадрах можно увидеть, как охранники артиста бьют мужчину, исполнитель тоже прибегает к рукоприкладству.Как ранее рассказал РИА Новости Хейфец, петербуржец играл в нарды в баре на Московском проспекте. К нему обратился Лепс с предложением сыграть с ним по ставке десять тысяч долларов. Артист получил отказ, после чего, как утверждается, ударил мужчину в лицо. Конфликт продолжился на улице. По словам адвоката, у пострадавшего диагностирован перелом носа со смещением.Агентство пока не располагает комментарием ГУ МВД по ситуации. Заведение, возле которого произошел конфликт, отказалось обсуждать произошедшее.Источник сообщал РИА Новости, что полиция проводит проверку по факту потасовки с участием певца, о возбуждении уголовного дела говорить преждевременно.
https://ria.ru/20221204/leps-1836168238.html
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происшествия, григорий лепс, россия
Происшествия, Григорий Лепс, Россия, Шоубиз
14:29 05.12.2022 (обновлено: 15:23 05.12.2022)
 
После потасовки с участием Лепса возбудили уголовное дело, сообщил адвокат

Адвокат Хейфец: после драки с участием Лепса и его охраны возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Певец Григорий Лепс. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. После потасовки жителя Санкт-Петербурга с артистом Григорием Лепсом и его охранниками возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат пострадавшего Евгений Хейфец.

"Заведено уголовное дело по статье 115 часть 2 пункт "а". Это умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Пока дело возбуждено в отношении неустановленных лиц", — сказал юрист.

Накануне в Сети появилось видео, снятое, предположительно, после концерта Лепса 2 декабря. На кадрах можно увидеть, как охранники артиста бьют мужчину, исполнитель тоже прибегает к рукоприкладству.
Как ранее рассказал РИА Новости Хейфец, петербуржец играл в нарды в баре на Московском проспекте. К нему обратился Лепс с предложением сыграть с ним по ставке десять тысяч долларов. Артист получил отказ, после чего, как утверждается, ударил мужчину в лицо. Конфликт продолжился на улице. По словам адвоката, у пострадавшего диагностирован перелом носа со смещением.
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4 декабря, 06:30Шоубиз
Швырнувший микрофон во время концерта Лепс объяснил свое поведение
Агентство пока не располагает комментарием ГУ МВД по ситуации. Заведение, возле которого произошел конфликт, отказалось обсуждать произошедшее.
Источник сообщал РИА Новости, что полиция проводит проверку по факту потасовки с участием певца, о возбуждении уголовного дела говорить преждевременно.
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