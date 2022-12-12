https://ria.ru/20221212/lenoblast-1838178731.html

В Ленобласти появилась воздухоплавательная Федерация

В Ленобласти появилась воздухоплавательная Федерация - РИА Новости, 12.12.2022

В Ленобласти появилась воздухоплавательная Федерация

В Ленинградской области зарегистрировали Федерацию воздухоплавательного спорта, благодаря которой спортсмены смогут представлять регион на российских и... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:39

2022-12-12T19:39

2022-12-12T19:39

ленинградская область

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. В Ленинградской области зарегистрировали Федерацию воздухоплавательного спорта, благодаря которой спортсмены смогут представлять регион на российских и международных соревнованиях, а в области состоится региональный чемпионат, сообщил председатель комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.Покорение небаБлагодаря появлению в Ленинградской области Федерации воздухоплавательного спорта регион вошел в список 44 субъектов России, где представлен этот вид спорта."Спортивная Федерация воздухоплавательного спорта Ленинградской области для нашего региона новая, но очень нужная. У нас в планах — проведение чемпионата области в мае 2023 года. Кроме того, мы с коллегами, которые выступают у нас организаторами областных фестивалей и массовых мероприятий, договорились, что будем приглашать спортсменов для участия в них", — отметил Иванов.В свою очередь руководитель региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация воздухоплавательного спорта Ленинградской области" Вячеслав Ананских, отметил, что, несмотря на то, что объединение было создано лишь в конце текущего года, в нее вошли известные пилоты, которые участвовали в российских и международных чемпионатах. Более того, поскольку по разным причинам не все регионы страны могут зарегистрировать свою Федерацию воздухоплавательного спорта, в Ленобласти приняли решение принимать участников со всех уголков России.В свою очередь, спортивный судья Всероссийской категории, руководитель комитета по спортивным судьям Федерации воздухоплавательного спорта России Дарья Мораускайте отметила, что спортсмены оценивают Ленобласть как перспективный регион для развития этого вида спорта.Первый чемпионат, который запланирован на конец весны следующего года, пройдет под руководством президента Федерации воздухоплавания России, мастера спорта Ивана Меняйло."Порядка десяти - пятнадцати пилотов-спортсменов уже планируют представлять Ленобласть. В течение года они тренируются, а часть из них принимали участие в спортивных соревнованиях различного уровня. Двое пилотов в этом году приняли участие в первые проводящихся соревнованиях онлайн режиме", — уточнила Мораускайте.Туристическая изюминкаПо словам участницы всероссийских и международных соревнований по воздухоплавательному спорту, многократному призёру соревнований по воздухоплавательному спорту среди женщин Екатерины Лариковой, воздухоплавание очень красивый и зрелищный вид спорта, который привлекает всех без исключения. Кроме того, тепловой аэростат является самым больши рекламным носителем."Воздухоплавание очень дорогой вид спорта, который приравнивается к яхтенному виду спорта. Поэтому пилоту самостоятельно очень сложно продвигаться и выступать в соревнованиях", — уточнила спикер добавив, что благодаря регистрации федерации выгоду получат не только пилот и его команда, это даст возможность развитию внутреннему туризму."Современные технологии позволяют вести трансляции во время полета, кроме того, участие воздушных шаров в мероприятиях это гарантированное привлечение зрителей к нему", — подчеркнула спортсменка.Глава комитета по спорту Дмитрий Иванов в свою очередь добавил, что ведомство тесно сотрудничает с коллегами по культуре, таким образом члены федерации региона смогли принять участие в праздновании дня Выборга и в одном из главных фестивалей области "Дым над водой".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олимпийские игры, дмитрий иванов, россия, ленинградская область, выборг