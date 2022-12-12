10:54 12.12.2022 (обновлено: 12:12 12.12.2022)
Виктор Бут вступил в ЛДПР
Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут вступил в ЛДПР
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и бизнесмен Виктор Бут на всероссийском слете ЛДПР
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и бизнесмен Виктор Бут на всероссийском слете ЛДПР
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Виктор Бут, освободившийся из американской тюрьмы, стал членом ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости со слета, приуроченного к 33-летию партии.
Партийный билет ему лично вручил лидер объединения Леонид Слуцкий. Это произошло на сцене Колонного зала Дома союзов, где проходит слет.
Бут отбывал в США 25-летний срок. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в результате провокационной операции американских спецслужб, а затем вывезли в Соединенные Штаты. Там его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Бут все обвинения отвергал.
На прошлой неделе россиянина освободили в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.