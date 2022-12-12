https://ria.ru/20221212/ldpr-1837981969.html

Виктор Бут вступил в ЛДПР

Виктор Бут вступил в ЛДПР - РИА Новости, 12.12.2022

Виктор Бут вступил в ЛДПР

Виктор Бут, освободившийся из американской тюрьмы, стал членом ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости со слета, приуроченного к 33-летию партии. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:54

2022-12-12T10:54

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виктор бут

лдпр

леонид слуцкий (тренер)

бриттни грайнер

сша

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Виктор Бут, освободившийся из американской тюрьмы, стал членом ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости со слета, приуроченного к 33-летию партии.Партийный билет ему лично вручил лидер объединения Леонид Слуцкий. Это произошло на сцене Колонного зала Дома союзов, где проходит слет.Бут отбывал в США 25-летний срок. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в результате провокационной операции американских спецслужб, а затем вывезли в Соединенные Штаты. Там его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Бут все обвинения отвергал. На прошлой неделе россиянина освободили в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.

https://ria.ru/20221212/obmen-1837973242.html

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

виктор бут, лдпр, леонид слуцкий (тренер), бриттни грайнер, сша