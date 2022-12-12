Рейтинг@Mail.ru
Виктор Бут вступил в ЛДПР - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/ldpr-1837981969.html
Виктор Бут вступил в ЛДПР
Виктор Бут вступил в ЛДПР - РИА Новости, 12.12.2022
Виктор Бут вступил в ЛДПР
Виктор Бут, освободившийся из американской тюрьмы, стал членом ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости со слета, приуроченного к 33-летию партии. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:54
2022-12-12T12:12
виктор бут
лдпр
леонид слуцкий (тренер)
бриттни грайнер
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837984444_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_aeca8234dea1ae6181938d018f62aad0.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Виктор Бут, освободившийся из американской тюрьмы, стал членом ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости со слета, приуроченного к 33-летию партии.Партийный билет ему лично вручил лидер объединения Леонид Слуцкий. Это произошло на сцене Колонного зала Дома союзов, где проходит слет.Бут отбывал в США 25-летний срок. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в результате провокационной операции американских спецслужб, а затем вывезли в Соединенные Штаты. Там его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Бут все обвинения отвергал. На прошлой неделе россиянина освободили в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.
https://ria.ru/20221212/obmen-1837973242.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837984444_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_9ff603550ef94509a5bca1bf03aa0d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор бут, лдпр, леонид слуцкий (тренер), бриттни грайнер, сша
Виктор Бут, ЛДПР, Леонид Слуцкий (Тренер), Бриттни Грайнер, США
10:54 12.12.2022 (обновлено: 12:12 12.12.2022)
 
Виктор Бут вступил в ЛДПР

Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут вступил в ЛДПР

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и бизнесмен Виктор Бут на всероссийском слете ЛДПР
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и бизнесмен Виктор Бут на всероссийском слете ЛДПР - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и бизнесмен Виктор Бут на всероссийском слете ЛДПР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Виктор Бут, освободившийся из американской тюрьмы, стал членом ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости со слета, приуроченного к 33-летию партии.
Партийный билет ему лично вручил лидер объединения Леонид Слуцкий. Это произошло на сцене Колонного зала Дома союзов, где проходит слет.
Бут отбывал в США 25-летний срок. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в результате провокационной операции американских спецслужб, а затем вывезли в Соединенные Штаты. Там его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Бут все обвинения отвергал.
На прошлой неделе россиянина освободили в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.
Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 10:25
Трамп заявил, что отказывался обменять Бута на Уилана
 
Виктор БутЛДПРЛеонид Слуцкий (Тренер)Бриттни ГрайнерСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала