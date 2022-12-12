https://ria.ru/20221212/lamoda-1838207150.html
Lamoda продолжит деятельность в России под прежним названием
Lamoda продолжит деятельность в России под прежним названием - РИА Новости, 12.12.2022
Lamoda продолжит деятельность в России под прежним названием
Интернет-магазин Lamoda продолжит деятельность в России, Казахстане и Белоруссии под прежним названием, управляющий состав команды также не будет изменен,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:39
2022-12-12T23:39
2022-12-12T23:39
экономика
россия
казахстан
белоруссия
lamoda
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
снг
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Интернет-магазин Lamoda продолжит деятельность в России, Казахстане и Белоруссии под прежним названием, управляющий состав команды также не будет изменен, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник Global Fashion Group (GFG) объявила, что завершила продажу бизнеса Lamoda в РФ, Казахстане и Белоруссии владельцу "Стокманна" Якову Панченко."Компания продолжит свое развитие без существенных стратегических и операционных изменений в деятельности. У нас нет планов объединения компании с другими моими активами", - приводятся в сообщении слова нового владельца.В начале октября GFG рассказала, что договорилась о продаже бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане владельцу российского "Стокманна" Якову Панченко. Тогда речь шла о том, что соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, а закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы. GFG прогнозировал выручку в размере около 100 миллионов евро в дополнение к сумме денежных средств, находящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.В конце октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что получила ходатайство о приобретении российского бизнеса Lamoda от компании Панченко Eastrealty Beteiligungs-Und Verwaltungs Gmbh. Уточнялось, что компания планирует приобрести права на "Купишуз", "Пик-Ап", "Иком Солюшн", "Мода с доставкой" и "Ламода Тех".Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет деятельность в Казахстане и Белоруссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан, белоруссия, lamoda, федеральная антимонопольная служба (фас россии), снг
Экономика, Россия, Казахстан, Белоруссия, Lamoda, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), СНГ
Lamoda продолжит деятельность в России под прежним названием
Интернет-магазин Lamoda продолжит деятельность в России под прежним названием
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Интернет-магазин Lamoda продолжит деятельность в России, Казахстане и Белоруссии под прежним названием, управляющий состав команды также не будет изменен, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Lamoda продолжит развиваться как онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл… CEO компании останется Джери Калмис. Управляющая команда также не претерпит изменений", - говорится в сообщении. На вопрос агентства о названии в компании также уточнили, что оно останется прежним.
Ранее в понедельник Global Fashion Group (GFG) объявила, что завершила продажу бизнеса Lamoda в РФ, Казахстане и Белоруссии владельцу "Стокманна" Якову Панченко.
"Компания продолжит свое развитие без существенных стратегических и операционных изменений в деятельности. У нас нет планов объединения компании с другими моими активами", - приводятся в сообщении слова нового владельца.
В начале октября GFG рассказала, что договорилась о продаже бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане владельцу российского "Стокманна" Якову Панченко. Тогда речь шла о том, что соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, а закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы. GFG прогнозировал выручку в размере около 100 миллионов евро в дополнение к сумме денежных средств, находящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.
В конце октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) РФ сообщила, что получила ходатайство о приобретении российского бизнеса Lamoda от компании Панченко Eastrealty Beteiligungs-Und Verwaltungs Gmbh. Уточнялось, что компания планирует приобрести права на "Купишуз", "Пик-Ап", "Иком Солюшн", "Мода с доставкой" и "Ламода Тех".
Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ
. Компания также осуществляет деятельность в Казахстане и Белоруссии.