https://ria.ru/20221212/korruptsiya-1838092899.html
Шольц с тревогой воспринял информацию о коррупции в Европарламенте
Шольц с тревогой воспринял информацию о коррупции в Европарламенте - РИА Новости, 12.12.2022
Шольц с тревогой воспринял информацию о коррупции в Европарламенте
Канцлер Германии Олаф Шольц воспринял с ожидаемой тревогой информацию, связанную с расследованием подозрений в коррупции в Европарламенте, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:24
2022-12-12T15:24
2022-12-12T15:24
в мире
олаф шольц
роберта метсола
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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц воспринял с ожидаемой тревогой информацию, связанную с расследованием подозрений в коррупции в Европарламенте, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Федеральный канцлер, конечно, принял к сведению эти сообщения, то, что это вообще возможно, с ожидаемой тревогой. Теперь необходимо дождаться дальнейшего развития. Преждевременных оценок ситуации быть не должно, эти сообщения должны быть подтверждены, обвинения очень серьезны. В любом случае, они будут обсуждаться на уровне парламента ЕС, а не на уровне отдельных государств", - сказал представитель кабмина на брифинге в понедельник.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.
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в мире, олаф шольц, роберта метсола, германия, брюссель, катар, европарламент, евросоюз
В мире, Олаф Шольц, Роберта Метсола, Германия, Брюссель, Катар, Европарламент, Евросоюз
Шольц с тревогой воспринял информацию о коррупции в Европарламенте
Хебештрайт: канцлер ФРГ Шольц с тревогой воспринял информацию о коррупции в Европарламенте