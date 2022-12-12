https://ria.ru/20221212/korruptsiya-1838092899.html

Шольц с тревогой воспринял информацию о коррупции в Европарламенте

Шольц с тревогой воспринял информацию о коррупции в Европарламенте - РИА Новости, 12.12.2022

Шольц с тревогой воспринял информацию о коррупции в Европарламенте

Канцлер Германии Олаф Шольц воспринял с ожидаемой тревогой информацию, связанную с расследованием подозрений в коррупции в Европарламенте, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:24

2022-12-12T15:24

2022-12-12T15:24

в мире

олаф шольц

роберта метсола

германия

брюссель

катар

европарламент

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg

БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц воспринял с ожидаемой тревогой информацию, связанную с расследованием подозрений в коррупции в Европарламенте, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Федеральный канцлер, конечно, принял к сведению эти сообщения, то, что это вообще возможно, с ожидаемой тревогой. Теперь необходимо дождаться дальнейшего развития. Преждевременных оценок ситуации быть не должно, эти сообщения должны быть подтверждены, обвинения очень серьезны. В любом случае, они будут обсуждаться на уровне парламента ЕС, а не на уровне отдельных государств", - сказал представитель кабмина на брифинге в понедельник.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.

https://ria.ru/20221208/sholts-1837057115.html

германия

брюссель

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, роберта метсола, германия, брюссель, катар, европарламент, евросоюз