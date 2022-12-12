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Проект о показах фильмов без согласия правообладателей направляют в кабмин - РИА Новости, 12.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221212/kinopokaz-1837979309.html
Проект о показах фильмов без согласия правообладателей направляют в кабмин
Проект о показах фильмов без согласия правообладателей направляют в кабмин - РИА Новости, 12.12.2022
Проект о показах фильмов без согласия правообладателей направляют в кабмин
Сенаторы направляют на отзыв в правительство законопроект о праве кинотеатров показывать зарубежные фильмы без согласия правообладателей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:50
2022-12-12T10:55
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сенаторы направляют на отзыв в правительство законопроект о праве кинотеатров показывать зарубежные фильмы без согласия правообладателей, сообщили РИА Новости в аппарате комитета Совфеда по экономполитике.Документом, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, предлагается дополнить закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" пунктом, распространяющим специальные полномочия правительства на временное ограничение отдельных положений Гражданского кодекса о защите исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности."Установление порядка исполнения резидентами перед иностранными правообладателями денежных обязательств, связанных с использованием отдельных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе случаев использования таких результатов интеллектуальной деятельности без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения, перечня результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ", — говорится в проекте. Прекращение в связи с проведением спецоперации на Украине лицензирования кинофильмов для российских пользователей иностранными компаниями SONY, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и другими, в то время как за пределами России указанные кинофильмы правомерно обнародованы и лицензируются, "противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей", говорится в сопроводительных документах.Кроме ущемления прав российских граждан по сравнению с правами граждан иных государств на доступ к аудиовизуальным произведениям, под угрозой находится само существование кинопрокатной отрасли Российской Федерации, считают сенаторы.В комитете поясняют, что у отрасли кинопоказа в отличие от большинства остальных пострадавших отраслей, изначально отсутствует возможность параллельного импорта - копия кинофильма уже давно не является физическим носителем.
https://ria.ru/20221130/kino-1835260961.html
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новости культуры, кино и сериалы, совет федерации рф, кабинет министров рф
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Совет Федерации РФ, Кабинет министров РФ
10:50 12.12.2022 (обновлено: 10:55 12.12.2022)
 
Проект о показах фильмов без согласия правообладателей направляют в кабмин

Проект о праве показывать зарубежные фильмы без согласия правообладателей в кабмин

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сенаторы направляют на отзыв в правительство законопроект о праве кинотеатров показывать зарубежные фильмы без согласия правообладателей, сообщили РИА Новости в аппарате комитета Совфеда по экономполитике.
Документом, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, предлагается дополнить закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" пунктом, распространяющим специальные полномочия правительства на временное ограничение отдельных положений Гражданского кодекса о защите исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности.
"Установление порядка исполнения резидентами перед иностранными правообладателями денежных обязательств, связанных с использованием отдельных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе случаев использования таких результатов интеллектуальной деятельности без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения, перечня результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ", — говорится в проекте.
Прекращение в связи с проведением спецоперации на Украине лицензирования кинофильмов для российских пользователей иностранными компаниями SONY, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и другими, в то время как за пределами России указанные кинофильмы правомерно обнародованы и лицензируются, "противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей", говорится в сопроводительных документах.

Кроме ущемления прав российских граждан по сравнению с правами граждан иных государств на доступ к аудиовизуальным произведениям, под угрозой находится само существование кинопрокатной отрасли Российской Федерации, считают сенаторы.

В комитете поясняют, что у отрасли кинопоказа в отличие от большинства остальных пострадавших отраслей, изначально отсутствует возможность параллельного импорта - копия кинофильма уже давно не является физическим носителем.
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