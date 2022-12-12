В Иране казнили манифестанта, убившего двух сотрудников Басидж
В Иране казнили участника беспорядков, убившего двух сотрудников подразделения Басидж
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Мужчина, убивший двух сотрудников Басидж (военное народное подразделение Корпуса стражей исламской революции), публично казнен утром в понедельник в иранском городе Мешхед, в провинции Хорасан-Резави на северо-западе Ирана, передает агентство IRNA.
"Мохаммад Реза Рахнавард, убийца сотрудников Басидж - Даниэля Реза-заде и Хосейна Зейнал-заде, повешен сегодня утром, в понедельник, в Мешхеде… Вынесенный приговор был исполнен публично… после повторного рассмотрения судьями Верховного суда Ирана, подтверждения ими приговора и проведения всех предусмотренных законом и шариатом процедур", – говорится в сообщении агентства.
В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.