https://ria.ru/20221212/indiya-1838140598.html

Источник сообщил о столкновении индийских солдат с китайскими военными

Источник сообщил о столкновении индийских солдат с китайскими военными - РИА Новости, 12.12.2022

Источник сообщил о столкновении индийских солдат с китайскими военными

Несколько индийских солдат получили ранения во время столкновения с китайскими военными в штате Аруначал-Прадеш, сообщил РИА Новости источник в Минобороны... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:35

2022-12-12T17:35

2022-12-12T19:00

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аруначал-прадеш

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 дек — РИА Новости. Несколько индийских солдат получили ранения во время столкновения с китайскими военными в штате Аруначал-Прадеш, сообщил РИА Новости источник в Минобороны страны.По его словам, инцидент с участием военнослужащих двух стран произошел 9 декабря.Источник уточнил, что обе стороны конфликта получили незначительные травмы."Индийские войска противостояли Китаю твердым и решительным образом. Обе стороны покинули этот район", — отметил представитель индийского Минобороны.После инцидента представители командования армий Индии и Китая провели совещание, чтобы восстановить мир и спокойствие вдоль линия фактического контроля, добавил собеседник.РИА Новости пока не располагает официальными комментариями сторон.Это первый подобный случай с мая 2020 года, когда двадцать индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения в ожесточенных столкновениях с китайскими военными в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Новое обострение началось в Ладакхе два с половиной года назад, когда в районе озера Пангонг произошло несколько конфликтов, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели 16 раундов переговоров на уровне командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября этого года Индия и Китай провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. По данным индийских СМИ, с каждой стороны в этих районах было дислоцировано примерно по 60 тысяч человек.

https://ria.ru/20220725/granitsa-1804857679.html

https://ria.ru/20220914/razvedenie-1816629838.html

https://ria.ru/20220802/soyuz-1806783652.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, китай, аруначал-прадеш