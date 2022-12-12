https://ria.ru/20221212/indiya-1838140598.html
Источник сообщил о столкновении индийских солдат с китайскими военными
Источник сообщил о столкновении индийских солдат с китайскими военными - РИА Новости, 12.12.2022
Источник сообщил о столкновении индийских солдат с китайскими военными
Несколько индийских солдат получили ранения во время столкновения с китайскими военными в штате Аруначал-Прадеш, сообщил РИА Новости источник в Минобороны... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:35
2022-12-12T17:35
2022-12-12T19:00
в мире
индия
китай
аруначал-прадеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 дек — РИА Новости. Несколько индийских солдат получили ранения во время столкновения с китайскими военными в штате Аруначал-Прадеш, сообщил РИА Новости источник в Минобороны страны.По его словам, инцидент с участием военнослужащих двух стран произошел 9 декабря.Источник уточнил, что обе стороны конфликта получили незначительные травмы."Индийские войска противостояли Китаю твердым и решительным образом. Обе стороны покинули этот район", — отметил представитель индийского Минобороны.После инцидента представители командования армий Индии и Китая провели совещание, чтобы восстановить мир и спокойствие вдоль линия фактического контроля, добавил собеседник.РИА Новости пока не располагает официальными комментариями сторон.Это первый подобный случай с мая 2020 года, когда двадцать индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения в ожесточенных столкновениях с китайскими военными в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Новое обострение началось в Ладакхе два с половиной года назад, когда в районе озера Пангонг произошло несколько конфликтов, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели 16 раундов переговоров на уровне командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября этого года Индия и Китай провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. По данным индийских СМИ, с каждой стороны в этих районах было дислоцировано примерно по 60 тысяч человек.
https://ria.ru/20220725/granitsa-1804857679.html
https://ria.ru/20220914/razvedenie-1816629838.html
https://ria.ru/20220802/soyuz-1806783652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, китай, аруначал-прадеш
В мире, Индия, Китай, Аруначал-Прадеш
17:35 12.12.2022 (обновлено: 19:00 12.12.2022)
Источник сообщил о столкновении индийских солдат с китайскими военными
Несколько солдат армии Индии получили ранения при столкновении с китайскими военными
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 дек — РИА Новости. Несколько индийских солдат получили ранения во время столкновения с китайскими военными в штате Аруначал-Прадеш, сообщил РИА Новости источник в Минобороны страны.
По его словам, инцидент с участием военнослужащих двух стран произошел 9 декабря.
"По меньшей мере шесть индийских солдат, раненных в столкновении между Индией и Китаем в секторе Таванг, доставлены для лечения в город Гувахати в штате Ассам", — сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что обе стороны конфликта получили незначительные травмы.
"Индийские войска противостояли Китаю твердым и решительным образом. Обе стороны покинули этот район", — отметил представитель индийского Минобороны.
После инцидента представители командования армий Индии и Китая провели совещание, чтобы восстановить мир и спокойствие вдоль линия фактического контроля, добавил собеседник.
РИА Новости пока не располагает официальными комментариями сторон.
Это первый подобный случай с мая 2020 года, когда двадцать индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения в ожесточенных столкновениях с китайскими военными в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира
, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе два с половиной года назад, когда в районе озера Пангонг произошло несколько конфликтов, после чего Нью-Дели
и Пекин
усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели 16 раундов переговоров на уровне командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября этого года Индия и Китай провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. По данным индийских СМИ, с каждой стороны в этих районах было дислоцировано примерно по 60 тысяч человек.