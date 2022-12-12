https://ria.ru/20221212/gripp-1838066560.html

Песков рассказал о заболевших свиным гриппом в администрации президента

Песков рассказал о заболевших свиным гриппом в администрации президента - РИА Новости, 12.12.2022

Песков рассказал о заболевших свиным гриппом в администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о свином гриппе отметил, что гриппом болеет много людей, в том числе в администрации президента,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:25

2022-12-12T14:25

2022-12-12T14:25

свиной грипп

общество

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о свином гриппе отметил, что гриппом болеет много людей, в том числе в администрации президента, масочный режим продолжает действовать, многие привились."Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп - это то, с чем мы живем много лет, и, естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс. Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за динамикой распространения свиного гриппа.Кроме того, Песков отметил, что в администрации президента продолжает действовать масочный режим, а многие сотрудники уже привились от заболевания.

https://ria.ru/20221207/gripp-1837073386.html

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Владимир Лаврентьев

свиной грипп, общество, россия, здоровье - общество, дмитрий песков