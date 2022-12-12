https://ria.ru/20221212/gripp-1838066560.html
Песков рассказал о заболевших свиным гриппом в администрации президента
Песков рассказал о заболевших свиным гриппом в администрации президента - РИА Новости, 12.12.2022
Песков рассказал о заболевших свиным гриппом в администрации президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о свином гриппе отметил, что гриппом болеет много людей, в том числе в администрации президента,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:25
2022-12-12T14:25
2022-12-12T14:25
свиной грипп
общество
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о свином гриппе отметил, что гриппом болеет много людей, в том числе в администрации президента, масочный режим продолжает действовать, многие привились."Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп - это то, с чем мы живем много лет, и, естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс. Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за динамикой распространения свиного гриппа.Кроме того, Песков отметил, что в администрации президента продолжает действовать масочный режим, а многие сотрудники уже привились от заболевания.
https://ria.ru/20221207/gripp-1837073386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свиной грипп, общество, россия, здоровье - общество, дмитрий песков
Свиной грипп, Общество, Россия, Здоровье - Общество, Дмитрий Песков
Песков рассказал о заболевших свиным гриппом в администрации президента
Песков: много людей, в том числе в администрации президента, болеют свиным гриппом
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о свином гриппе отметил, что гриппом болеет много людей, в том числе в администрации президента, масочный режим продолжает действовать, многие привились.
"Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп - это то, с чем мы живем много лет, и, естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс. Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за динамикой распространения свиного гриппа.
Кроме того, Песков отметил, что в администрации президента продолжает действовать масочный режим, а многие сотрудники уже привились от заболевания.