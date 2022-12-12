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Песков рассказал о заболевших свиным гриппом в администрации президента - РИА Новости, 12.12.2022
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Песков рассказал о заболевших свиным гриппом в администрации президента
Песков рассказал о заболевших свиным гриппом в администрации президента - РИА Новости, 12.12.2022
Песков рассказал о заболевших свиным гриппом в администрации президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о свином гриппе отметил, что гриппом болеет много людей, в том числе в администрации президента,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:25
2022-12-12T14:25
свиной грипп
общество
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о свином гриппе отметил, что гриппом болеет много людей, в том числе в администрации президента, масочный режим продолжает действовать, многие привились."Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп - это то, с чем мы живем много лет, и, естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс. Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за динамикой распространения свиного гриппа.Кроме того, Песков отметил, что в администрации президента продолжает действовать масочный режим, а многие сотрудники уже привились от заболевания.
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свиной грипп, общество, россия, здоровье - общество, дмитрий песков
Свиной грипп, Общество, Россия, Здоровье - Общество, Дмитрий Песков
14:25 12.12.2022
 
Песков рассказал о заболевших свиным гриппом в администрации президента

Песков: много людей, в том числе в администрации президента, болеют свиным гриппом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о свином гриппе отметил, что гриппом болеет много людей, в том числе в администрации президента, масочный режим продолжает действовать, многие привились.
"Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп - это то, с чем мы живем много лет, и, естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс. Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за динамикой распространения свиного гриппа.
Кроме того, Песков отметил, что в администрации президента продолжает действовать масочный режим, а многие сотрудники уже привились от заболевания.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Свиной гриппОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий Песков
 
 
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