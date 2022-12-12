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ЕК надеется, что ЕС может договориться о лимите цены на газ в ближайшие дни - РИА Новости, 12.12.2022
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ЕК надеется, что ЕС может договориться о лимите цены на газ в ближайшие дни
ЕК надеется, что ЕС может договориться о лимите цены на газ в ближайшие дни - РИА Новости, 12.12.2022
ЕК надеется, что ЕС может договориться о лимите цены на газ в ближайшие дни
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что Евросоюз согласует лимит цены на газ в рамках механизма коррекции рынка в ближайшие дни. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:52
2022-12-12T15:48
экономика
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
чехия
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что Евросоюз согласует лимит цены на газ в рамках механизма коррекции рынка в ближайшие дни.Внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС, на котором будет обсуждаться и лимит цены "голубого топлива", пройдет 13 декабря.Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве еще одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. Он призван сдерживать сильные скачки цены на это топливо.ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут. Это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.Министры энергетики ЕС уже обсуждали это предложение ЕК на предыдущей встрече 24 ноября, но у них возникли разногласия. В частности, как сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, страны Евросоюза сильно расходились в мнениях относительно уровня предела для цены газа.
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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, чехия
Экономика, Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Чехия
14:52 12.12.2022 (обновлено: 15:48 12.12.2022)
 
ЕК надеется, что ЕС может договориться о лимите цены на газ в ближайшие дни

Глава ЕК фон дер Ляйен надеется, что Евросоюз согласует лимит цены на газ в ближайшие дни

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что Евросоюз согласует лимит цены на газ в рамках механизма коррекции рынка в ближайшие дни.

"Я очень надеюсь, что мы придем к заключению в течение следующих дней", - сказала она на пресс-конференции, комментируя этот механизм.

Внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС, на котором будет обсуждаться и лимит цены "голубого топлива", пройдет 13 декабря.
Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве еще одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. Он призван сдерживать сильные скачки цены на это топливо.
ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.
Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут. Это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.
Министры энергетики ЕС уже обсуждали это предложение ЕК на предыдущей встрече 24 ноября, но у них возникли разногласия. В частности, как сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, страны Евросоюза сильно расходились в мнениях относительно уровня предела для цены газа.
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ЭкономикаЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЧехия
 
 
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