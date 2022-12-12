https://ria.ru/20221212/gaz-1838096172.html

ЕК надеется, что ЕС может договориться о лимите цены на газ в ближайшие дни

ЕК надеется, что ЕС может договориться о лимите цены на газ в ближайшие дни - РИА Новости, 12.12.2022

ЕК надеется, что ЕС может договориться о лимите цены на газ в ближайшие дни

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что Евросоюз согласует лимит цены на газ в рамках механизма коррекции рынка в ближайшие дни. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:52

2022-12-12T14:52

2022-12-12T15:48

экономика

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

чехия

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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что Евросоюз согласует лимит цены на газ в рамках механизма коррекции рынка в ближайшие дни.Внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС, на котором будет обсуждаться и лимит цены "голубого топлива", пройдет 13 декабря.Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве еще одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. Он призван сдерживать сильные скачки цены на это топливо.ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут. Это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.Министры энергетики ЕС уже обсуждали это предложение ЕК на предыдущей встрече 24 ноября, но у них возникли разногласия. В частности, как сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, страны Евросоюза сильно расходились в мнениях относительно уровня предела для цены газа.

https://ria.ru/20221211/gaz-1837854760.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, чехия