https://ria.ru/20221212/evrosoyuz-1838079532.html

Евросоюз получает выгоду от необычайно теплой зимы, заявила фон дер Ляйен

Евросоюз получает выгоду от необычайно теплой зимы, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 12.12.2022

Евросоюз получает выгоду от необычайно теплой зимы, заявила фон дер Ляйен

Евросоюз в энергетическом плане получает сейчас выгоду от необычайно тёплой зимы, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:55

2022-12-12T14:55

2022-12-12T14:56

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830534232_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3ef42a3d63dbc79af427850243fa744c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз в энергетическом плане получает сейчас выгоду от необычайно тёплой зимы, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.Глава ЕК отметила, что сейчас начинается подготовка ЕС к следующей зиме, которая в энергетическом плане может оказаться сложнее нынешней.

https://ria.ru/20221201/rte-1835556131.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире