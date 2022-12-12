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Евросоюз получает выгоду от необычайно теплой зимы, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 12.12.2022
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Евросоюз получает выгоду от необычайно теплой зимы, заявила фон дер Ляйен
Евросоюз получает выгоду от необычайно теплой зимы, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 12.12.2022
Евросоюз получает выгоду от необычайно теплой зимы, заявила фон дер Ляйен
Евросоюз в энергетическом плане получает сейчас выгоду от необычайно тёплой зимы, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:55
2022-12-12T14:56
урсула фон дер ляйен
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евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз в энергетическом плане получает сейчас выгоду от необычайно тёплой зимы, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.Глава ЕК отметила, что сейчас начинается подготовка ЕС к следующей зиме, которая в энергетическом плане может оказаться сложнее нынешней.
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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
14:55 12.12.2022 (обновлено: 14:56 12.12.2022)
 
Евросоюз получает выгоду от необычайно теплой зимы, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: ЕС в энергетическом плане сейчас получает выгоду от необычайно теплой зимы

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз в энергетическом плане получает сейчас выгоду от необычайно тёплой зимы, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
"В этом году мы получаем выгоду от необычайно теплой зимы сейчас. Это может быть по-другому в следующем году", - сказала она.
Глава ЕК отметила, что сейчас начинается подготовка ЕС к следующей зиме, которая в энергетическом плане может оказаться сложнее нынешней.
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