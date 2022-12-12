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ВСУ обстреляли автостанцию и жилые дома в Донецке
ВСУ обстреляли автостанцию и жилые дома в Донецке - РИА Новости, 12.12.2022
ВСУ обстреляли автостанцию и жилые дома в Донецке
Украинские войска около 18.00 вновь обстреляли из реактивных систем залпового огня жилые кварталы Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:42
2022-12-12T20:42
2022-12-12T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
снежное
торез
донецк
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска около 18.00 вновь обстреляли из реактивных систем залпового огня жилые кварталы Донецка, передает корреспондент РИА Новости.На этот раз ракеты упали в непосредственной близости от автостанции "Крытый рынок" в центре города, с которой отправляются рейсы в Снежное, Торез и Шахтерск. Кроме того, были прямые попадания в жилые дома, расположенные в непосредственной близости от автостанции. На месте работают спасательные службы, людей из поврежденных квартир эвакуируют и оказывают всю необходимую помощь. Данные о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, снежное, торез, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Снежное, Торез, Донецк
ВСУ обстреляли автостанцию и жилые дома в Донецке
Украинские боевики обстреляли из РСЗО автостанцию "Крытый рынок" и жилые дома в Донецке