https://ria.ru/20221212/donetsk-1838189987.html

ВСУ обстреляли автостанцию и жилые дома в Донецке

ВСУ обстреляли автостанцию и жилые дома в Донецке - РИА Новости, 12.12.2022

ВСУ обстреляли автостанцию и жилые дома в Донецке

Украинские войска около 18.00 вновь обстреляли из реактивных систем залпового огня жилые кварталы Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:42

2022-12-12T20:42

2022-12-12T20:42

специальная военная операция на украине

в мире

снежное

торез

донецк

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска около 18.00 вновь обстреляли из реактивных систем залпового огня жилые кварталы Донецка, передает корреспондент РИА Новости.На этот раз ракеты упали в непосредственной близости от автостанции "Крытый рынок" в центре города, с которой отправляются рейсы в Снежное, Торез и Шахтерск. Кроме того, были прямые попадания в жилые дома, расположенные в непосредственной близости от автостанции. На месте работают спасательные службы, людей из поврежденных квартир эвакуируют и оказывают всю необходимую помощь. Данные о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

снежное

торез

донецк

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, снежное, торез, донецк