https://ria.ru/20221212/chirkov-1838093796.html
Чирков: для получения единого пособия достаточно заявления на Госуслугах
Чирков: для получения единого пособия достаточно заявления на Госуслугах - РИА Новости, 12.12.2022
Чирков: для получения единого пособия достаточно заявления на Госуслугах
Для получения единого пособия с 1 января 2023 года достаточно будет лишь подать заявление на портале Госуслуг, сообщил РИА Новости временно исполняющий... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:27
2022-12-12T15:27
2022-12-12T15:27
общество
пенсионный фонд рф
россия
сергей чирков
семья
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Для получения единого пособия с 1 января 2023 года достаточно будет лишь подать заявление на портале Госуслуг, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности руководителя Пенсионного фонда России Сергей Чирков.Единое пособие вводится к выплате с 1 января 2023 года и предоставляется в связи с рождением и воспитанием ребенка семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Предоставлять пособие будет Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России), который начнет работу в январе после слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования."После получения заявления Социальный фонд России самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций", - пояснил Чирков.Он отметил, что по каждому заявлению на получение единого пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости семьи, поэтому размер выплат будет дифференцированным – от 50% до 100% размера прожиточного минимума.По словам врио руководителя ПФР, при определении размера пособия не будут учитываться выплаты мобилизованным гражданам. Также не будут приниматься во внимание субсидии на приобретение имущества для малообеспеченных, материнский капитал, налоговые вычеты, выплаты родителям детей-инвалидов, помощь в связи со стихийными бедствиями, ЧС, терактами и ряд других статей дохода.Единое пособие для малообеспеченных семей с детьми объединит ряд действующих мер поддержки: выплаты по беременности, по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, на первого и третьего ребенка до трех лет, а также пособия для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет."Выплата будет назначаться по единым правилам, сейчас они различаются. Благодаря единому пособию, выстраивается целостная система поддержки семей: с момента беременности мамы до достижения ребенка 17 лет", - подчеркнул Чирков.По оценкам ПФР, на выплату универсального пособия смогут претендовать порядка 10 миллионов получателей."В общей сложности на охрану семьи и детства в федеральном бюджете на 2023 год предусмотрено 1,9 триллиона рублей", - сообщил Чирков.При введении нового пособия предусмотрен переходный период: семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать – оставить прежние выплаты или оформить единое пособие.
https://ria.ru/20221201/gosuslugi-1835434447.html
https://ria.ru/20221125/posobie-1834261954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пенсионный фонд рф, россия, сергей чирков, семья
Общество, Пенсионный фонд РФ, Россия, Сергей Чирков, Семья
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Для получения единого пособия с 1 января 2023 года достаточно будет лишь подать заявление на портале Госуслуг, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности руководителя Пенсионного фонда России Сергей Чирков.
Единое пособие вводится к выплате с 1 января 2023 года и предоставляется в связи с рождением и воспитанием ребенка семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Предоставлять пособие будет Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России), который начнет работу в январе после слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
"После получения заявления Социальный фонд России самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций", - пояснил Чирков.
Он отметил, что по каждому заявлению на получение единого пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости семьи, поэтому размер выплат будет дифференцированным – от 50% до 100% размера прожиточного минимума.
По словам врио руководителя ПФР
, при определении размера пособия не будут учитываться выплаты мобилизованным гражданам. Также не будут приниматься во внимание субсидии на приобретение имущества для малообеспеченных, материнский капитал, налоговые вычеты, выплаты родителям детей-инвалидов, помощь в связи со стихийными бедствиями, ЧС, терактами и ряд других статей дохода.
Единое пособие для малообеспеченных семей с детьми объединит ряд действующих мер поддержки: выплаты по беременности, по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, на первого и третьего ребенка до трех лет, а также пособия для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.
"Выплата будет назначаться по единым правилам, сейчас они различаются. Благодаря единому пособию, выстраивается целостная система поддержки семей: с момента беременности мамы до достижения ребенка 17 лет", - подчеркнул Чирков.
По оценкам ПФР, на выплату универсального пособия смогут претендовать порядка 10 миллионов получателей.
"В общей сложности на охрану семьи и детства в федеральном бюджете на 2023 год предусмотрено 1,9 триллиона рублей", - сообщил Чирков.
При введении нового пособия предусмотрен переходный период: семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать – оставить прежние выплаты или оформить единое пособие.