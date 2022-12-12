https://ria.ru/20221212/brnabich-1837940043.html

Премьер Сербии назвала слова Бербок о Косово "ошеломляющим уровнем абсурда"

Премьер Сербии назвала слова Бербок о Косово "ошеломляющим уровнем абсурда" - РИА Новости, 12.12.2022

Премьер Сербии назвала слова Бербок о Косово "ошеломляющим уровнем абсурда"

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич ответила на критику в адрес Белграда со стороны главы МИД Германии Анналены Бербок, заявив об "ошеломляющем уровне абсурда". РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T01:56

2022-12-12T01:56

2022-12-12T02:24

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич ответила на критику в адрес Белграда со стороны главы МИД Германии Анналены Бербок, заявив об "ошеломляющем уровне абсурда".Бербок в воскресенье осудила "недавнюю риторику" Белграда, назвав "совершенно неприемлемым" предложение об отправке сербских сил в Косово.Брнабич напомнила в Twitter, что главы МИД стран "большой семерки" в майском коммюнике призывали к соблюдению резолюций Совбеза ООН при решении "любой проблемы или кризиса в мире (Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и так далее)".Она задалась вопросом о том, "на основе каких критериев" решается, какую резолюцию СБ ООН нужно соблюдать, а какую — игнорировать. "Ошеломляющий уровень абсурда", - добавила премьер Сербии.В воскресенье бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС. Большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".Накануне косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что официальный Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Он также пообещал направить официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, подчеркнув, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.

https://ria.ru/20221211/berbok-1837930939.html

https://ria.ru/20221211/borrel-1837885641.html

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837855567.html

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