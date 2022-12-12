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В США рассказали о "титанической битве" с Россией за финансовую систему - РИА Новости, 12.12.2022
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В США рассказали о "титанической битве" с Россией за финансовую систему
В США рассказали о "титанической битве" с Россией за финансовую систему - РИА Новости, 12.12.2022
В США рассказали о "титанической битве" с Россией за финансовую систему
Запад вступил в "титаническую битву" с Россией за будущее всей мировой финансовой системы, такое мнение в статье для американского издания 19FortyFive высказал... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T06:02
2022-12-12T15:26
россия
украина
евросоюз
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Запад вступил в "титаническую битву" с Россией за будущее всей мировой финансовой системы, такое мнение в статье для американского издания 19FortyFive высказал обозреватель Роберт Фарли.После начала спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания и Япония начали антироссийскую кампанию, выразившуюся в "санкциях такого масштаба, какого ранее не было в мировой финансовой истории". В частности, напомнил автор, фактически были заморожены 300 миллиардов долларов валютных резервов, которые Россия держала за границей. Однако санкции позволили Москве использовать свои замороженные активы для выплаты процентов по суверенному долгу, избежав дефолта.Кроме того, несколько крупных российских банков были отключены от платежной системы SWIFT. Однако официальная Москва предприняла шаги для защиты и укрепления национальной валюты и потребовала, чтобы иностранные потребители энергоресурсов расплачивались за газ и нефть рублями.В начале декабря вступили в силу нефтяные санкции, Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели потолок цен на доставляемую таким образом российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В ответ вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу.Россия и Запад, резюмирует Фарли, вступили в "титаническую битву" за будущее всей мировой финансовой системы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, украина, евросоюз, сша, в мире
Россия, Украина, Евросоюз, США, В мире
06:02 12.12.2022 (обновлено: 15:26 12.12.2022)
 
В США рассказали о "титанической битве" с Россией за финансовую систему

19FortyFive: Россия и Запад начали титаническую битву за будущее финансовой системы мира

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Запад вступил в "титаническую битву" с Россией за будущее всей мировой финансовой системы, такое мнение в статье для американского издания 19FortyFive высказал обозреватель Роберт Фарли.
После начала спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания и Япония начали антироссийскую кампанию, выразившуюся в "санкциях такого масштаба, какого ранее не было в мировой финансовой истории". В частности, напомнил автор, фактически были заморожены 300 миллиардов долларов валютных резервов, которые Россия держала за границей. Однако санкции позволили Москве использовать свои замороженные активы для выплаты процентов по суверенному долгу, избежав дефолта.
Кроме того, несколько крупных российских банков были отключены от платежной системы SWIFT. Однако официальная Москва предприняла шаги для защиты и укрепления национальной валюты и потребовала, чтобы иностранные потребители энергоресурсов расплачивались за газ и нефть рублями.
В начале декабря вступили в силу нефтяные санкции, Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели потолок цен на доставляемую таким образом российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В ответ вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу.
Россия и Запад, резюмирует Фарли, вступили в "титаническую битву" за будущее всей мировой финансовой системы.
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Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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