https://ria.ru/20221212/biometriya-1838132949.html

Патриарх Кирилл высказался о проекте по сбору биометрических данных

Патриарх Кирилл высказался о проекте по сбору биометрических данных - РИА Новости, 12.12.2022

Патриарх Кирилл высказался о проекте по сбору биометрических данных

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) выступает за безусловное... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:09

2022-12-12T17:09

2022-12-12T17:09

религия

технологии

патриарх кирилл (владимир гундяев)

госдума рф

русская православная церковь

московская патриархия

вячеслав володин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) выступает за безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации, а также настаивает на запрете сбора биометрических данных детей.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы или иных информационных систем. Отмечается, что идентификация с применением биометрических данных, в том числе для реализации полномочий госорганов, осуществляется с использованием единой биометрической системы, при этом может использоваться иная информационная система."Риски утечек биометрической информации являются не в полной мере изученными в силу новизны технологии. По этим и другим причинам Церковь выступает за фундаментальное безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора", – цитирует сайт Московской патриархии послание патриарха по поводу законопроекта.Практики, имеющие негативные признаки, можно наблюдать уже сейчас, и поэтому ради сохранения мира и согласия в обществе необходимо исключить любые материальные преференции для тех, кто использует биометрическую идентификацию, подчеркнул патриарх. Церковь, добавил он, настаивает также на запрете сбора биометрических данных детей."В мой адрес поступают многочисленные обращения обеспокоенных этими вопросами людей. Несмотря на остроту вопроса и необходимость формирования взвешенного подхода к регулированию биометрических данных, общественных слушаний не проводилось. Наиболее заметную обеспокоенность выражает родительское сообщество, что обосновывает нашу позицию о полном запрете сбора биометрических данных детей", – заключил он.

https://ria.ru/20211030/rpts-1757020640.html

https://ria.ru/20221129/tusur-1834840807.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, патриарх кирилл (владимир гундяев), госдума рф, русская православная церковь, московская патриархия, вячеслав володин