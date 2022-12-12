https://ria.ru/20221212/besporyadki-1838186957.html

В Подгорице перед зданием парламента начались беспорядки

В Подгорице перед зданием парламента начались беспорядки - РИА Новости, 12.12.2022

В Подгорице перед зданием парламента начались беспорядки

В Подгорице полиция применила слезоточивый газ против протестующих, устроивших акцию из-за принятия закона об ограничении полномочий президента, передает Радио... РИА Новости, 12.12.2022

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2022-12-12T20:20

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в мире

подгорица (город)

мило джуканович

миодраг лекич

черногория

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БЕЛГРАД, 12 дек — РИА Новости. В Подгорице полиция применила слезоточивый газ против протестующих, устроивших акцию из-за принятия закона об ограничении полномочий президента, передает Радио и телевидение Черногории."Участники протеста перед парламентом пробили защитное ограждение, после чего полиция применила слезоточивый газ. Собравшиеся скандировали: "Предательство, предательство!" Ранее они заявили, что изменения в законе о президенте нарушают конституционный порядок и они этого не допустят", — говорится в сообщении.Кроме того, как заявил телеканалу активист Предраг Вушурович, со вторника митингующие пообещали заблокировать движение во всех городах страны.Как сообщило МВД республики, около 19:30 мск согласованная часть акции завершилась и некоторые ее участники мирно разошлись."Некоторые из собравшихся направились к защитному ограждению, которое находится перед зданием скупщины, и силой убрали его часть. Затем началось организованное нападение на сотрудников полиции в кордоне с забрасыванием камнями, бутылками, пиротехникой и другими средствами нанесения увечий, а также распылением слезоточивого газа в направлении сотрудников и парламента", — рассказали в управлении полиции.Силовики, в свою очередь, в ответ применили ручной спрей с раздражающим действием, после этого демонстранты отступили от здания парламента на близлежащий бульвар Святого Петра Цетиньского, откуда не расходятся.По данным СМИ, ядро протестующих представляет движение "Ima nas" ("Нас хватает"), связанное с патриотическим движением "Комита" и близкое по идеологии к Демократической партии социалистов президента страны Мило Джукановича.Ранее в понедельник депутаты скупщины (парламента) Черногории после длительных дебатов утвердили изменения в закон о президенте, ограничивающий его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства. Глава страны Мило Джуканович ранее отказался подписать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу. В этот раз за доработанный законопроект, как и в ноябре, проголосовал 41 из 81 парламентария. Согласно конституции Черногории, Джуканович должен будет его подписать.

https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html

https://ria.ru/20221118/mesto-1832570832.html

подгорица (город)

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в мире, подгорица (город), мило джуканович, миодраг лекич, черногория