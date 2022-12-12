https://ria.ru/20221212/besporyadki-1838186957.html
В Подгорице перед зданием парламента начались беспорядки
В Подгорице перед зданием парламента начались беспорядки - РИА Новости, 12.12.2022
В Подгорице перед зданием парламента начались беспорядки
В Подгорице полиция применила слезоточивый газ против протестующих, устроивших акцию из-за принятия закона об ограничении полномочий президента, передает Радио... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:20
2022-12-12T20:20
2022-12-12T21:50
в мире
подгорица (город)
мило джуканович
миодраг лекич
черногория
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БЕЛГРАД, 12 дек — РИА Новости. В Подгорице полиция применила слезоточивый газ против протестующих, устроивших акцию из-за принятия закона об ограничении полномочий президента, передает Радио и телевидение Черногории."Участники протеста перед парламентом пробили защитное ограждение, после чего полиция применила слезоточивый газ. Собравшиеся скандировали: "Предательство, предательство!" Ранее они заявили, что изменения в законе о президенте нарушают конституционный порядок и они этого не допустят", — говорится в сообщении.Кроме того, как заявил телеканалу активист Предраг Вушурович, со вторника митингующие пообещали заблокировать движение во всех городах страны.Как сообщило МВД республики, около 19:30 мск согласованная часть акции завершилась и некоторые ее участники мирно разошлись."Некоторые из собравшихся направились к защитному ограждению, которое находится перед зданием скупщины, и силой убрали его часть. Затем началось организованное нападение на сотрудников полиции в кордоне с забрасыванием камнями, бутылками, пиротехникой и другими средствами нанесения увечий, а также распылением слезоточивого газа в направлении сотрудников и парламента", — рассказали в управлении полиции.Силовики, в свою очередь, в ответ применили ручной спрей с раздражающим действием, после этого демонстранты отступили от здания парламента на близлежащий бульвар Святого Петра Цетиньского, откуда не расходятся.По данным СМИ, ядро протестующих представляет движение "Ima nas" ("Нас хватает"), связанное с патриотическим движением "Комита" и близкое по идеологии к Демократической партии социалистов президента страны Мило Джукановича.Ранее в понедельник депутаты скупщины (парламента) Черногории после длительных дебатов утвердили изменения в закон о президенте, ограничивающий его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства. Глава страны Мило Джуканович ранее отказался подписать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу. В этот раз за доработанный законопроект, как и в ноябре, проголосовал 41 из 81 парламентария. Согласно конституции Черногории, Джуканович должен будет его подписать.
https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html
https://ria.ru/20221118/mesto-1832570832.html
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в мире, подгорица (город), мило джуканович, миодраг лекич, черногория
В мире, Подгорица (город), Мило Джуканович, Миодраг Лекич, Черногория
20:20 12.12.2022 (обновлено: 21:50 12.12.2022)
В Подгорице перед зданием парламента начались беспорядки
Радио и телевидение Черногории: в Подгорице начались беспорядки перед зданием парламента
БЕЛГРАД, 12 дек — РИА Новости.
В Подгорице полиция применила слезоточивый газ против протестующих, устроивших акцию из-за принятия закона об ограничении полномочий президента, передает Радио и телевидение Черногории
.
"Участники протеста перед парламентом пробили защитное ограждение, после чего полиция применила слезоточивый газ. Собравшиеся скандировали: "Предательство, предательство!" Ранее они заявили, что изменения в законе о президенте нарушают конституционный порядок и они этого не допустят", — говорится в сообщении.
Кроме того, как заявил телеканалу активист Предраг Вушурович, со вторника митингующие пообещали заблокировать движение во всех городах страны.
Как сообщило МВД республики, около 19:30 мск согласованная часть акции завершилась и некоторые ее участники мирно разошлись.
"Некоторые из собравшихся направились к защитному ограждению, которое находится перед зданием скупщины, и силой убрали его часть. Затем началось организованное нападение на сотрудников полиции в кордоне с забрасыванием камнями, бутылками, пиротехникой и другими средствами нанесения увечий, а также распылением слезоточивого газа в направлении сотрудников и парламента", — рассказали в управлении полиции.
Силовики, в свою очередь, в ответ применили ручной спрей с раздражающим действием, после этого демонстранты отступили от здания парламента на близлежащий бульвар Святого Петра Цетиньского, откуда не расходятся.
По данным СМИ, ядро протестующих представляет движение "Ima nas" ("Нас хватает"), связанное с патриотическим движением "Комита" и близкое по идеологии к Демократической партии социалистов президента страны Мило Джукановича.
Ранее в понедельник депутаты скупщины (парламента) Черногории после длительных дебатов утвердили изменения в закон о президенте, ограничивающий его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства.
Глава страны Мило Джуканович ранее отказался подписать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу
. В этот раз за доработанный законопроект, как и в ноябре, проголосовал 41 из 81 парламентария. Согласно конституции Черногории, Джуканович должен будет его подписать.