https://ria.ru/20221212/aurus-1838016860.html

В Санкт-Петербурге открыли шоурум люксовых российских автомобилей Aurus

В Санкт-Петербурге открыли шоурум люксовых российских автомобилей Aurus - РИА Новости, 12.12.2022

В Санкт-Петербурге открыли шоурум люксовых российских автомобилей Aurus

Первый шоурум российских автомобилей класса люкс Aurus в Санкт-Петербурге открылся в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:27

2022-12-12T12:27

2022-12-12T12:27

экономика

авто

санкт-петербург

россия

андрей ольховский

aurus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834677523_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_41c9368a9132077bc7612bfc6580cc3c.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Первый шоурум российских автомобилей класса люкс Aurus в Санкт-Петербурге открылся в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе, говорится в сообщении автопроизводителя.Площадь шоурума составляет 200 квадратных метров, в нем представлены два автомобиля: седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant. Среди услуг дилерского центра продажи как новых автомобилей Aurus, так и с пробегом, сервисное обслуживание (даже бронированных версий), оформление предзаказов и подбор индивидуальных опций."Сегодня мы открываем новый шоурум бренда совместно с нашими партнерами – ГК "Автодом" - в Санкт-Петербурге, выполняя обозначенные ранее планы марки по развитию представленности в РФ. Северная столица – крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж Aurus, которые динамично развиваются с 2021 года", - отметил гендиректор Aurus Николай Ходосевич."Локация "Автодом" Пулково отлично знакома владельцам автомобилей премиум-класса, и, я уверен, Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов", – отметил со своей стороны гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.На данный момент у бренда уже есть два шоурума в Москве: в комплексе "Авилон Легенда", расположенном на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити" (партнер - дилер "Панавто").Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).

https://ria.ru/20221128/aurus-1834660169.html

https://ria.ru/20221211/avtomobili-1837813242.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, санкт-петербург, россия, андрей ольховский, aurus