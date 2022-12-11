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Британский писатель обвинил Запад в провокациях против России - РИА Новости, 11.12.2022
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Британский писатель обвинил Запад в провокациях против России
Британский писатель обвинил Запад в провокациях против России - РИА Новости, 11.12.2022
Британский писатель обвинил Запад в провокациях против России
Страны Запада повели себя безрассудно и высокомерно, вмешиваясь в украинский кризис и провоцируя Россию, заявил на страницах Daily Mail британский писатель... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T11:29
2022-12-11T11:29
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Страны Запада повели себя безрассудно и высокомерно, вмешиваясь в украинский кризис и провоцируя Россию, заявил на страницах Daily Mail британский писатель Питер Хитченс.По словам автора, именно США и страны Европы в рамках НАТО создали у границ России опасную обстановку, а их участие в кризисе на Украине стало для Москвы последней каплей. Писатель заметил, что если бы ситуация, развернувшаяся на Украине, произошла на Западном полушарии, которое США считает собственной территорией влияния, то любые попытки вмешательства со стороны третьих стран были бы пресечены Штатами с огромной жестокостью. При этом писатель подчеркнул, что готов к тому, что его "зальют всякой грязью" за высказывания против конфронтации с Россией.Хитченс представил гипотетическую ситуацию, в которой власть во франкоязычном Квебеке захватывают "ультраправые фанатики", которые заявили бы о желании отделиться от Канады, а также заключили бы сначала торговый, а затем и военный союз с Китаем. Затем писатель предположил, как бы Штаты отреагировали, если бы на территории Монреаля расположились китайские войска, а в Квебеке — ракетные пусковые установки.Хитченс напомнил, что войска НАТО дислоцированы в опасной близости к Санкт-Петербургу, а год назад в Эстонии во время учений НАТО отрабатывались атаки на объекты ПВО на территории России."Если никто в Белом доме, Пентагоне или НАТО не подумал, что их политика в отношении России может быть чревата подобным исходом, то я буду поражен. Как я уже отмечал ранее, даже американский антироссийский суперястреб Роберт Каган публично заявил, что Россию спровоцировали", — заявил Хитченс.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221209/putin-1837414909.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, украина, министерство обороны сша, нато
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, США, Украина, Министерство обороны США, НАТО
11:29 11.12.2022
 
Британский писатель обвинил Запад в провокациях против России

Британский писатель Хитченс обвинил Запад в высокомерии из-за кризиса на Украине

© Фото : Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© Фото : Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Страны Запада повели себя безрассудно и высокомерно, вмешиваясь в украинский кризис и провоцируя Россию, заявил на страницах Daily Mail британский писатель Питер Хитченс.
По словам автора, именно США и страны Европы в рамках НАТО создали у границ России опасную обстановку, а их участие в кризисе на Украине стало для Москвы последней каплей. Писатель заметил, что если бы ситуация, развернувшаяся на Украине, произошла на Западном полушарии, которое США считает собственной территорией влияния, то любые попытки вмешательства со стороны третьих стран были бы пресечены Штатами с огромной жестокостью. При этом писатель подчеркнул, что готов к тому, что его "зальют всякой грязью" за высказывания против конфронтации с Россией.
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Хитченс представил гипотетическую ситуацию, в которой власть во франкоязычном Квебеке захватывают "ультраправые фанатики", которые заявили бы о желании отделиться от Канады, а также заключили бы сначала торговый, а затем и военный союз с Китаем. Затем писатель предположил, как бы Штаты отреагировали, если бы на территории Монреаля расположились китайские войска, а в Квебеке — ракетные пусковые установки.
"Как вы думаете, что бы сделало правительство Соединенных Штатов в таких обстоятельствах? <...> Видите ли, то, что я описал в своем триллере — практически зеркальное отражение того, что США и НАТО делают в Европе уже несколько лет. Вместо Канады и США — Россия. Вместо Квебека — Украина и страны Балтии. На самом деле, войска НАТО сейчас размещены в Эстонии", — пояснил автор.
Хитченс напомнил, что войска НАТО дислоцированы в опасной близости к Санкт-Петербургу, а год назад в Эстонии во время учений НАТО отрабатывались атаки на объекты ПВО на территории России.
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"Если никто в Белом доме, Пентагоне или НАТО не подумал, что их политика в отношении России может быть чревата подобным исходом, то я буду поражен. Как я уже отмечал ранее, даже американский антироссийский суперястреб Роберт Каган публично заявил, что Россию спровоцировали", — заявил Хитченс.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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