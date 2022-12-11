https://ria.ru/20221211/zapad-1837846092.html

Британский писатель обвинил Запад в провокациях против России

Британский писатель обвинил Запад в провокациях против России - РИА Новости, 11.12.2022

Британский писатель обвинил Запад в провокациях против России

Страны Запада повели себя безрассудно и высокомерно, вмешиваясь в украинский кризис и провоцируя Россию, заявил на страницах Daily Mail британский писатель... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T11:29

2022-12-11T11:29

2022-12-11T11:29

в мире

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Страны Запада повели себя безрассудно и высокомерно, вмешиваясь в украинский кризис и провоцируя Россию, заявил на страницах Daily Mail британский писатель Питер Хитченс.По словам автора, именно США и страны Европы в рамках НАТО создали у границ России опасную обстановку, а их участие в кризисе на Украине стало для Москвы последней каплей. Писатель заметил, что если бы ситуация, развернувшаяся на Украине, произошла на Западном полушарии, которое США считает собственной территорией влияния, то любые попытки вмешательства со стороны третьих стран были бы пресечены Штатами с огромной жестокостью. При этом писатель подчеркнул, что готов к тому, что его "зальют всякой грязью" за высказывания против конфронтации с Россией.Хитченс представил гипотетическую ситуацию, в которой власть во франкоязычном Квебеке захватывают "ультраправые фанатики", которые заявили бы о желании отделиться от Канады, а также заключили бы сначала торговый, а затем и военный союз с Китаем. Затем писатель предположил, как бы Штаты отреагировали, если бы на территории Монреаля расположились китайские войска, а в Квебеке — ракетные пусковые установки.Хитченс напомнил, что войска НАТО дислоцированы в опасной близости к Санкт-Петербургу, а год назад в Эстонии во время учений НАТО отрабатывались атаки на объекты ПВО на территории России."Если никто в Белом доме, Пентагоне или НАТО не подумал, что их политика в отношении России может быть чревата подобным исходом, то я буду поражен. Как я уже отмечал ранее, даже американский антироссийский суперястреб Роберт Каган публично заявил, что Россию спровоцировали", — заявил Хитченс.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221209/putin-1837414909.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221210/ssha-1837700729.html

https://ria.ru/20221210/armageddon-1837674310.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, украина, министерство обороны сша, нато