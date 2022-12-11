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Тюменцы установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете с автоматом - РИА Новости, 11.12.2022
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Тюменцы установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете с автоматом
Тюменцы установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете с автоматом - РИА Новости, 11.12.2022
Тюменцы установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете с автоматом
Рекорд по плаванию в холодной воде в бронежилете и с автоматом установили в Тюмени, его официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России, сообщает РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:32
2022-12-11T23:38
общество
тюмень
россия
тюменская область
российская академия наук
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ТЮМЕНЬ, 11 дек — РИА Новости. Рекорд по плаванию в холодной воде в бронежилете и с автоматом установили в Тюмени, его официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Рекорд установлен на "Фестивале холода" в воскресенье, в эстафете участвовали курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и спортсмены центров и клубов закаливания и зимнего плавания Тюмени в военной форме, бронежилете и с автоматом. Каждый должен был проплыть 25 метров и передать свой бронежилет следующему участнику."На озере Чемпионов состоялся массовый заплыв 20 человек на дистанцию 25 метров в экипировке весом 20,3 килограмма. Рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов", — отмечается в сообщении.По мнению Свистунова, "рекорд ценен тем, что это полезное для общества достижение, которое может быть применимо в условиях спецоперации. Опыт плавания в военной экипировке может спасти жизни".Организатором фестиваля выступил центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень". На странице центра в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что перед рекордным заплывом научная группа в составе студентов из Тюменского медуниверситета и магистрантов института биологии Тюменского госуниверситета вместе с научными сотрудниками из ТюмНЦ СО РАН во время генеральной репетиции заплыва в ледяной воде оценивали функциональное состояние организма по работе сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной и нервной систем на воздействие температурной и физической нагрузки."Полученные результаты могут быть применены для разработки системы подготовки специальных военных подразделений для решения служебно-боевых задач", — отмечают организаторы заплыва.
https://ria.ru/20221201/yakutiya-1835476300.html
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общество, тюмень, россия, тюменская область, российская академия наук
Общество, Тюмень, Россия, Тюменская область, Российская академия наук
15:32 11.12.2022 (обновлено: 23:38 11.12.2022)
 
Тюменцы установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете с автоматом

На "Фестивале холода" установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете с автоматом

© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанкУстановка рекорда России по плаванию в военной экипировке в ледяной воде
Установка рекорда России по плаванию в военной экипировке в ледяной воде - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Андрей Никонов
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Установка рекорда России по плаванию в военной экипировке в ледяной воде
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 11 дек — РИА Новости. Рекорд по плаванию в холодной воде в бронежилете и с автоматом установили в Тюмени, его официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Рекорд установлен на "Фестивале холода" в воскресенье, в эстафете участвовали курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и спортсмены центров и клубов закаливания и зимнего плавания Тюмени в военной форме, бронежилете и с автоматом. Каждый должен был проплыть 25 метров и передать свой бронежилет следующему участнику.
"На озере Чемпионов состоялся массовый заплыв 20 человек на дистанцию 25 метров в экипировке весом 20,3 килограмма. Рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов", — отмечается в сообщении.
По мнению Свистунова, "рекорд ценен тем, что это полезное для общества достижение, которое может быть применимо в условиях спецоперации. Опыт плавания в военной экипировке может спасти жизни".
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Организатором фестиваля выступил центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень". На странице центра в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что перед рекордным заплывом научная группа в составе студентов из Тюменского медуниверситета и магистрантов института биологии Тюменского госуниверситета вместе с научными сотрудниками из ТюмНЦ СО РАН во время генеральной репетиции заплыва в ледяной воде оценивали функциональное состояние организма по работе сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной и нервной систем на воздействие температурной и физической нагрузки.
"Полученные результаты могут быть применены для разработки системы подготовки специальных военных подразделений для решения служебно-боевых задач", — отмечают организаторы заплыва.
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