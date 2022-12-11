https://ria.ru/20221211/tyumen-1837878511.html

Тюменцы установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете с автоматом

Тюменцы установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете с автоматом - РИА Новости, 11.12.2022

Тюменцы установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете с автоматом

Рекорд по плаванию в холодной воде в бронежилете и с автоматом установили в Тюмени, его официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России, сообщает РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:32

2022-12-11T15:32

2022-12-11T23:38

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тюмень

россия

тюменская область

российская академия наук

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ТЮМЕНЬ, 11 дек — РИА Новости. Рекорд по плаванию в холодной воде в бронежилете и с автоматом установили в Тюмени, его официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Рекорд установлен на "Фестивале холода" в воскресенье, в эстафете участвовали курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и спортсмены центров и клубов закаливания и зимнего плавания Тюмени в военной форме, бронежилете и с автоматом. Каждый должен был проплыть 25 метров и передать свой бронежилет следующему участнику."На озере Чемпионов состоялся массовый заплыв 20 человек на дистанцию 25 метров в экипировке весом 20,3 килограмма. Рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов", — отмечается в сообщении.По мнению Свистунова, "рекорд ценен тем, что это полезное для общества достижение, которое может быть применимо в условиях спецоперации. Опыт плавания в военной экипировке может спасти жизни".Организатором фестиваля выступил центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень". На странице центра в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что перед рекордным заплывом научная группа в составе студентов из Тюменского медуниверситета и магистрантов института биологии Тюменского госуниверситета вместе с научными сотрудниками из ТюмНЦ СО РАН во время генеральной репетиции заплыва в ледяной воде оценивали функциональное состояние организма по работе сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной и нервной систем на воздействие температурной и физической нагрузки."Полученные результаты могут быть применены для разработки системы подготовки специальных военных подразделений для решения служебно-боевых задач", — отмечают организаторы заплыва.

https://ria.ru/20221201/yakutiya-1835476300.html

https://ria.ru/20221128/sibir-1834703811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, тюмень, россия, тюменская область, российская академия наук