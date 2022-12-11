https://ria.ru/20221211/twitter-1837853496.html

Twitter увеличит количество символов в постах с 280 до четырех тысяч

Twitter увеличит количество символов в постах с 280 до четырех тысяч - РИА Новости, 11.12.2022

Twitter увеличит количество символов в постах с 280 до четырех тысяч

Американская компания Twitter намерена вскоре увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до четырех тысяч, заявил в... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T12:27

2022-12-11T12:27

2022-12-11T12:27

технологии

илон маск

twitter

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Американская компания Twitter намерена вскоре увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до четырех тысяч, заявил в воскресенье глава компании Илон Маск.Ранее бизнесмен сообщал, что компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям."Да", - ответил Маск на сообщение пользователя, который спросил, собирается ли Twitter увеличить количество символов до четырех тысяч.Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.

https://ria.ru/20221207/mask-1837060430.html

https://ria.ru/20221209/twitter-1837410722.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, илон маск, twitter