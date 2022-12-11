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Twitter увеличит количество символов в постах с 280 до четырех тысяч - РИА Новости, 11.12.2022
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Twitter увеличит количество символов в постах с 280 до четырех тысяч
Twitter увеличит количество символов в постах с 280 до четырех тысяч - РИА Новости, 11.12.2022
Twitter увеличит количество символов в постах с 280 до четырех тысяч
Американская компания Twitter намерена вскоре увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до четырех тысяч, заявил в... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T12:27
2022-12-11T12:27
технологии
илон маск
twitter
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Американская компания Twitter намерена вскоре увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до четырех тысяч, заявил в воскресенье глава компании Илон Маск.Ранее бизнесмен сообщал, что компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям."Да", - ответил Маск на сообщение пользователя, который спросил, собирается ли Twitter увеличить количество символов до четырех тысяч.Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.
https://ria.ru/20221207/mask-1837060430.html
https://ria.ru/20221209/twitter-1837410722.html
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технологии, илон маск, twitter
Технологии, Илон Маск, Twitter
12:27 11.12.2022
 
Twitter увеличит количество символов в постах с 280 до четырех тысяч

Илон Маск: Twitter увеличит количество символов в постах с 280 до четырех тысяч

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Американская компания Twitter намерена вскоре увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до четырех тысяч, заявил в воскресенье глава компании Илон Маск.
Ранее бизнесмен сообщал, что компания Twitter намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 19:29
Маск вернул лидерство в списке богатейших людей мира
"Да", - ответил Маск на сообщение пользователя, который спросил, собирается ли Twitter увеличить количество символов до четырех тысяч.
Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 10:53
Twitter работает над функцией показа блокировок, заявил Маск
 
ТехнологииИлон МаскTwitter
 
 
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