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В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/trevoga-1837866161.html
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2022
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, снова в Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной части Киеву Запорожской РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:28
2022-12-11T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
киев
днепропетровская область
украина
запорожская область
харьковская область
полтавская область
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, снова в Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной части Киеву Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.Ранее в воскресенье воздушная тревога уже была объявлена в ряде областей в южной и восточной частях Украины.Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства уточняется, что "воздушная тревога объявлена в 14:21".
https://ria.ru/20221210/otklyucheniya-1837740256.html
киев
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в мире, киев, днепропетровская область, украина, запорожская область, харьковская область, полтавская область, черниговская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Днепропетровская область, Украина, Запорожская область, Харьковская область, Полтавская область, Черниговская область, Сумская область
14:28 11.12.2022 (обновлено: 14:56 11.12.2022)
 
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, снова в Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной части Киеву Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.
Ранее в воскресенье воздушная тревога уже была объявлена в ряде областей в южной и восточной частях Украины.
Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства уточняется, что "воздушная тревога объявлена в 14:21".
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