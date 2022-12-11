https://ria.ru/20221211/trevoga-1837866161.html
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2022
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, снова в Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной части Киеву Запорожской РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:28
2022-12-11T14:28
2022-12-11T14:56
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, снова в Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной части Киеву Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.Ранее в воскресенье воздушная тревога уже была объявлена в ряде областей в южной и восточной частях Украины.Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства уточняется, что "воздушная тревога объявлена в 14:21".
https://ria.ru/20221210/otklyucheniya-1837740256.html
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14:28 11.12.2022 (обновлено: 14:56 11.12.2022)
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу