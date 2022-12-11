https://ria.ru/20221211/talkov-1837805931.html

СМИ: свидетельница убийства Талькова умерла в "страшных муках"

СМИ: свидетельница убийства Талькова умерла в "страшных муках" - РИА Новости, 11.12.2022

СМИ: свидетельница убийства Талькова умерла в "страшных муках"

В Греции умерла одна из главных свидетельниц по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова Элли Касимати, сообщает "Московский комсомолец". РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T06:03

2022-12-11T06:03

2022-12-11T10:07

греция

игорь тальков

в мире

шоу-бизнес

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Греции умерла одна из главных свидетельниц по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова Элли Касимати, сообщает "Московский комсомолец".Женщина являлась директором певицы Азизы, возлюбленной Талькова, и в момент выстрела в певца находилась рядом с ней.Причина смерти не раскрывается, однако, по данным издания, женщина страдала от тяжелой болезни. Она похудела до 36 килограммов и не могла ходить. Врачи делали все возможное, чтобы спасти пациентку, однако их усилия не увенчались успехом."Последние дни ее жизни прошли в страшных муках", — пишет "Московский комсомолец".Рок-музыканта Игоря Талькова застрелили из пистолета 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, это случилось возле гримерки певца незадолго до его выхода на сцену, во время потасовки охранников Талькова, его концертного директора Валерия Шляфмана и Игоря Малахова — друга популярной в те годы певицы Азизы. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Шляфману, который уехал в Израиль и находится в розыске уже почти 30 лет.Игорь Тальков — советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе № 11, которой впоследствии присвоили имя музыканта. В Туле началась его творческая деятельность. Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище.

https://ria.ru/20220120/arest-1768722840.html

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греция, игорь тальков, в мире, шоу-бизнес