06:03 11.12.2022 (обновлено: 10:07 11.12.2022)
СМИ: свидетельница убийства Талькова умерла в "страшных муках"
"МК": в Греции после тяжелой болезни умерла свидетельница по делу об убийстве Талькова
Игорь Тальков. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Греции умерла одна из главных свидетельниц по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова Элли Касимати, сообщает "Московский комсомолец".
Женщина являлась директором певицы Азизы, возлюбленной Талькова, и в момент выстрела в певца находилась рядом с ней.
Причина смерти не раскрывается, однако, по данным издания, женщина страдала от тяжелой болезни. Она похудела до 36 килограммов и не могла ходить. Врачи делали все возможное, чтобы спасти пациентку, однако их усилия не увенчались успехом.
"Последние дни ее жизни прошли в страшных муках", — пишет "Московский комсомолец".
Рок-музыканта Игоря Талькова застрелили из пистолета 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, это случилось возле гримерки певца незадолго до его выхода на сцену, во время потасовки охранников Талькова, его концертного директора Валерия Шляфмана и Игоря Малахова — друга популярной в те годы певицы Азизы. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Шляфману, который уехал в Израиль и находится в розыске уже почти 30 лет.
Игорь Тальков — советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе № 11, которой впоследствии присвоили имя музыканта. В Туле началась его творческая деятельность. Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище.