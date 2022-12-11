https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837921516.html

Спецоперация, 11 декабря: США заявили, что не хотят эскалации на Украине

Спецоперация, 11 декабря: США заявили, что не хотят эскалации на Украине - РИА Новости, 11.12.2022

Спецоперация, 11 декабря: США заявили, что не хотят эскалации на Украине

Минобороны РФ сообщило в субботу о ведении наступательных действий по двум направлениям - донецком и краснолиманском. Также была отбита атака на южнодонецком... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T21:34

2022-12-11T21:34

2022-12-11T21:34

специальная военная операция на украине

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

джон кирби

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украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в субботу о ведении наступательных действий по двум направлениям - донецком и краснолиманском. Также была отбита атака на южнодонецком направлении.США тем временем заявили, что не подталкивают Украину к проведению операций внутри России, а эскалация военного конфликта на Украине не отвечает американским интересам.Ход операцииРоссийские войска продолжали наступательные действия на краснолиманском направлении на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции, сообщили в воскресенье в Минобороны России. По данным ведомства, атаки украинской армии были отражены, подразделения украинских военных отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.Также ВС РФ на южнодонецком направлении нанесли поражение и сорвали попытку атаки, уничтожив до 40 украинских военных, сообщили в Минобороны. Столько же человек было уничтожено на донецком направлении. Кроме того, на купянском направлении в Харьковской области был нанесен удар по украинским войскам, потери составили до 30 человек, заявили в министерстве.Российские войска уничтожили в ЛНР три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и три минометных расчета, заявили в МО РФ. Системы ПВО РФ за минувшие сутки сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное ДНР и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новое Запорожской области.Также за сутки российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи.В районе Красного Лимана (ДНР) был поражен взвод украинских реактивных систем залпового огня "Град", в районе Краматорска (ДНР) вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".Вокруг операцииПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в воскресенье по телефону ход выполнения "зерновой сделки": она носит комплексный характер, нужно устранить препятствия для поставок РФ для нуждающихся стран. Эрдоган выразил надежду, что кризис на Украине "закончится как можно скорее".Тем временем в Белом доме сообщили, что США не подталкивают Украину к проведению операций внутри России. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Вашингтон помогает Киеву защищать "свою территорию", в том числе потерянную за время вооруженного конфликта. Он также добавил, что эскалация военного конфликта на Украине не отвечает американским интересам.В субботу вечером над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны. Как сообщал член главного совета Запорожской области Владимир Рогов, две украинские ракеты были сбиты, остальные достигли цели. Он отмечал, что удару подвергся гостиничный комплекс "Привал охотника".Позднее появилась информация о пострадавших в результате украинского обстрела базы отдыха в Мелитополе. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, база полностью разрушена, пострадали 10 человек. Трое пострадавших находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

реджеп тайип эрдоган, владимир путин, джон кирби, россия, украина, донецкая народная республика, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы украины