https://ria.ru/20221211/siriya-1837881113.html
Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган обсудили Сирию - РИА Новости, 11.12.2022
Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Сирию, отмечено, что оборонные и внешнеполитические ведомства стран будут... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:46
2022-12-11T15:46
2022-12-11T15:50
сирия
турция
россия
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Сирию, отмечено, что оборонные и внешнеполитические ведомства стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221207/siriya-1836951089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, турция, россия, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Сирия, Турция, Россия, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
15:46 11.12.2022 (обновлено: 15:50 11.12.2022)
Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакты по Сирии