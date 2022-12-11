https://ria.ru/20221211/siriya-1837881113.html

Путин и Эрдоган обсудили Сирию

Путин и Эрдоган обсудили Сирию - РИА Новости, 11.12.2022

Путин и Эрдоган обсудили Сирию

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Сирию, отмечено, что оборонные и внешнеполитические ведомства стран будут... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:46

2022-12-11T15:46

2022-12-11T15:50

сирия

турция

россия

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822783833_0:30:2188:1260_1920x0_80_0_0_c6c447a37487f3b4f3829ef7cc84f14a.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Сирию, отмечено, что оборонные и внешнеполитические ведомства стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221207/siriya-1836951089.html

сирия

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сирия, турция, россия, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган