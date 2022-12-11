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Путин и Эрдоган обсудили Сирию - РИА Новости, 11.12.2022
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Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган обсудили Сирию - РИА Новости, 11.12.2022
Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Сирию, отмечено, что оборонные и внешнеполитические ведомства стран будут... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:46
2022-12-11T15:50
сирия
турция
россия
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Сирию, отмечено, что оборонные и внешнеполитические ведомства стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты", - говорится в сообщении.
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сирия, турция, россия, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Сирия, Турция, Россия, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
15:46 11.12.2022 (обновлено: 15:50 11.12.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили Сирию

Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакты по Сирии

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Сирию, отмечено, что оборонные и внешнеполитические ведомства стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты", - говорится в сообщении.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 14:30Война в Сирии
В Стамбуле пройдут консультации России и Турции по Сирии
 
СирияТурцияРоссияВ миреВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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