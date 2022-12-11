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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.12.2022
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.12.2022
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:42
2022-12-11T17:59
в мире
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россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.В числе прочего стороны обсудили обстановку на Украине.В свою очередь, как уточнила канцелярия турецкого лидера, Эрдоган выразил надежду на то, что этот кризис "закончится как можно скорее".Кроме того, речь зашла о зерновой сделке. В Кремле подчеркнули, что Стамбульские соглашения носят комплексный характер и требуют устранения препятствий для поставок российской сельхозпродукции и удобрений в нуждающиеся страны.Во время беседы Эрдоган заявил, что благодаря совместным усилиям удалось поставить более 13 миллионов тонн зерна для нуждающихся стран. По его словам, теперь можно работать над экспортом продуктов питания и других товаров в рамках зернового коридора.Путин и Эрдоган также обменялись мнениями по поводу совместных энергетических проектов. В частности, речь зашла о создании в Турции регионального газового хаба с учетом итогов недавнего визита главы "Газпрома" Алексея Миллера в Стамбул.Кроме того, главы государств оценили расширяющееся двустороннее сотрудничество в различных областях. В числе прочего они сделали акцент на рекордном росте товарооборота.Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии в контексте соблюдения положений Сочинского меморандума 2019 года. Турецкий лидер заявил, что, учитывая деятельность запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и "террористических нападений" на Турцию, важно очистить границу от террористов на глубину не менее 30 километров. Уточняется, что оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран продолжат поддерживать тесные контакты по этому вопросу.
https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834712792.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, алексей миллер, стамбул, газпром
В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Алексей Миллер, Стамбул, Газпром
15:42 11.12.2022 (обновлено: 17:59 11.12.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Путин в разговоре с Эрдоганом изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.
В числе прочего стороны обсудили обстановку на Украине.
"Владимир Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины", — говорится в сообщении.
В свою очередь, как уточнила канцелярия турецкого лидера, Эрдоган выразил надежду на то, что этот кризис "закончится как можно скорее".
Кроме того, речь зашла о зерновой сделке. В Кремле подчеркнули, что Стамбульские соглашения носят комплексный характер и требуют устранения препятствий для поставок российской сельхозпродукции и удобрений в нуждающиеся страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 11:58
Зерновая сделка показала возможность дипломатии на Украине, заявил Эрдоган
Во время беседы Эрдоган заявил, что благодаря совместным усилиям удалось поставить более 13 миллионов тонн зерна для нуждающихся стран. По его словам, теперь можно работать над экспортом продуктов питания и других товаров в рамках зернового коридора.
Путин и Эрдоган также обменялись мнениями по поводу совместных энергетических проектов. В частности, речь зашла о создании в Турции регионального газового хаба с учетом итогов недавнего визита главы "Газпрома" Алексея Миллера в Стамбул.
Кроме того, главы государств оценили расширяющееся двустороннее сотрудничество в различных областях. В числе прочего они сделали акцент на рекордном росте товарооборота.
Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии в контексте соблюдения положений Сочинского меморандума 2019 года. Турецкий лидер заявил, что, учитывая деятельность запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и "террористических нападений" на Турцию, важно очистить границу от террористов на глубину не менее 30 километров. Уточняется, что оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран продолжат поддерживать тесные контакты по этому вопросу.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 14:52В мире
МИД Турции о переговорах РФ и Украины: становится все сложнее
 
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