https://ria.ru/20221211/putin-1837880337.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.12.2022

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:42

2022-12-11T15:42

2022-12-11T17:59

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.В числе прочего стороны обсудили обстановку на Украине.В свою очередь, как уточнила канцелярия турецкого лидера, Эрдоган выразил надежду на то, что этот кризис "закончится как можно скорее".Кроме того, речь зашла о зерновой сделке. В Кремле подчеркнули, что Стамбульские соглашения носят комплексный характер и требуют устранения препятствий для поставок российской сельхозпродукции и удобрений в нуждающиеся страны.Во время беседы Эрдоган заявил, что благодаря совместным усилиям удалось поставить более 13 миллионов тонн зерна для нуждающихся стран. По его словам, теперь можно работать над экспортом продуктов питания и других товаров в рамках зернового коридора.Путин и Эрдоган также обменялись мнениями по поводу совместных энергетических проектов. В частности, речь зашла о создании в Турции регионального газового хаба с учетом итогов недавнего визита главы "Газпрома" Алексея Миллера в Стамбул.Кроме того, главы государств оценили расширяющееся двустороннее сотрудничество в различных областях. В числе прочего они сделали акцент на рекордном росте товарооборота.Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии в контексте соблюдения положений Сочинского меморандума 2019 года. Турецкий лидер заявил, что, учитывая деятельность запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и "террористических нападений" на Турцию, важно очистить границу от террористов на глубину не менее 30 километров. Уточняется, что оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран продолжат поддерживать тесные контакты по этому вопросу.

https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834712792.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221129/konflikt-1835038805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, алексей миллер, стамбул, газпром