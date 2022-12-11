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Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом - РИА Новости, 11.12.2022

Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T14:12

2022-12-11T14:12

2022-12-11T15:57

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.Во время беседы Эрдоган заявил, что благодаря совместным усилиям удалось поставить более 13 миллионов тонн зерна для нуждающихся стран. По его словам, теперь можно работать над экспортом продуктов питания и других товаров в рамках зернового коридора.Кроме того, турецкий лидер выразил надежду, что кризис на Украине "закончится как можно скорее".Эрдоган также добавил, что в контексте деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и "террористических нападений" на Турцию важно очистить границу от террористов на глубину не менее 30 километров в соответствии с Сочинским меморандумом 2019 года.Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о переговорах. Сейчас в Кремле готовят соответствующее сообщение.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при согласии всех сторон. В МИД России заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Причем в Москве не раз отмечали, что это условие не выполняется. В свою очередь, представители ООН заверили, что ограничения снимут.

https://radiosputnik.ria.ru/20221204/dialog-1836282300.html

https://ria.ru/20221209/khab-1837573408.html

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владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, украина, рабочая партия курдистана, оон