https://ria.ru/20221211/otpusk-1837801283.html
Юрист рассказала, как увеличить отпуск до 45 дней
Юрист рассказала, как увеличить отпуск до 45 дней - РИА Новости, 11.12.2022
Юрист рассказала, как увеличить отпуск до 45 дней
Россияне могут продлить отпуск на срок, превышающий 28 календарных дней, если правильно планировать отпускные дни. Член Ассоциации юристов России Маргарита... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T02:17
2022-12-11T02:17
2022-12-11T02:17
общество
россия
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Россияне могут продлить отпуск на срок, превышающий 28 календарных дней, если правильно планировать отпускные дни. Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина объяснила агентству "Прайм", как это можно сделать.Эксперт напомнила, что россияне не работают в выходные и государственные праздники, а также имеют право на больничные и отгулы.По словам Курашиной, отпуск можно продлить, добавив несколько дней к праздничным дням. По правилам, лишь одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней подряд, остальное можно разбивать. Таким образом, можно продлить себе отдых до 45 дней. Есть еще отгулы, которые можно добавить к отпуску, но важно учесть, что наибольшие отпускные сотрудник получает за отгул для доноров и выходные после работы в праздники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Юрист рассказала, как увеличить отпуск до 45 дней
Юрист Курашина сообщила россиянам о возможности увеличить отпуск до 45 дней
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости.
Россияне могут продлить отпуск на срок, превышающий 28 календарных дней, если правильно планировать отпускные дни. Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина объяснила
агентству "Прайм", как это можно сделать.
Эксперт напомнила, что россияне не работают в выходные и государственные праздники, а также имеют право на больничные и отгулы.
По словам Курашиной, отпуск можно продлить, добавив несколько дней к праздничным дням. По правилам, лишь одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней подряд, остальное можно разбивать. Таким образом, можно продлить себе отдых до 45 дней. Есть еще отгулы, которые можно добавить к отпуску, но важно учесть, что наибольшие отпускные сотрудник получает за отгул для доноров и выходные после работы в праздники.