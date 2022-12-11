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"Коммунисты России" возложили цветы у Мавзолея Ленина в честь столетия СССР - РИА Новости, 11.12.2022
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"Коммунисты России" возложили цветы у Мавзолея Ленина в честь столетия СССР
"Коммунисты России" возложили цветы у Мавзолея Ленина в честь столетия СССР - РИА Новости, 11.12.2022
"Коммунисты России" возложили цветы у Мавзолея Ленина в честь столетия СССР
Представители российской политической партии "Коммунисты России" посетили Мавзолей имени Ленина и возложили цветы к бюсту Иосифа Сталина к столетию со дня... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:29
2022-12-11T10:29
общество
коммунисты россии
ссср
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Представители российской политической партии "Коммунисты России" посетили Мавзолей имени Ленина и возложили цветы к бюсту Иосифа Сталина к столетию со дня основания СССР, передает корреспондент РИА Новости.СССР был основан 30 декабря 1922 года.Представители партии из разных регионов устроили шествие с флагами партии и цветами от памятника маршалу Жукову к Мавзолею, посетили его, а после возложили цветы.
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общество, коммунисты россии, ссср
Общество, Коммунисты России, СССР
10:29 11.12.2022
 
"Коммунисты России" возложили цветы у Мавзолея Ленина в честь столетия СССР

"Коммунисты России" посетили Мавзолей и возложили цветы Сталину в честь столетия СССР

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Представители российской политической партии "Коммунисты России" посетили Мавзолей имени Ленина и возложили цветы к бюсту Иосифа Сталина к столетию со дня основания СССР, передает корреспондент РИА Новости.
СССР был основан 30 декабря 1922 года.
Представители партии из разных регионов устроили шествие с флагами партии и цветами от памятника маршалу Жукову к Мавзолею, посетили его, а после возложили цветы.
Владимир Ильич Ленин выступает с речью на площади Свердлова (Театральная площадь) - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
08:00
Ленин против Сталина. Как создавали Советский Союз
 
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