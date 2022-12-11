https://ria.ru/20221211/mavzoley-1837838162.html
"Коммунисты России" возложили цветы у Мавзолея Ленина в честь столетия СССР
"Коммунисты России" возложили цветы у Мавзолея Ленина в честь столетия СССР - РИА Новости, 11.12.2022
"Коммунисты России" возложили цветы у Мавзолея Ленина в честь столетия СССР
Представители российской политической партии "Коммунисты России" посетили Мавзолей имени Ленина и возложили цветы к бюсту Иосифа Сталина к столетию со дня... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:29
2022-12-11T10:29
2022-12-11T10:29
общество
коммунисты россии
ссср
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Представители российской политической партии "Коммунисты России" посетили Мавзолей имени Ленина и возложили цветы к бюсту Иосифа Сталина к столетию со дня основания СССР, передает корреспондент РИА Новости.СССР был основан 30 декабря 1922 года.Представители партии из разных регионов устроили шествие с флагами партии и цветами от памятника маршалу Жукову к Мавзолею, посетили его, а после возложили цветы.
https://ria.ru/20221211/sssr-1834697816.html
ссср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коммунисты россии, ссср
Общество, Коммунисты России, СССР
"Коммунисты России" возложили цветы у Мавзолея Ленина в честь столетия СССР
"Коммунисты России" посетили Мавзолей и возложили цветы Сталину в честь столетия СССР
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Представители российской политической партии "Коммунисты России" посетили Мавзолей имени Ленина и возложили цветы к бюсту Иосифа Сталина к столетию со дня основания СССР, передает корреспондент РИА Новости.
СССР был основан 30 декабря 1922 года.
Представители партии из разных регионов устроили шествие с флагами партии и цветами от памятника маршалу Жукову к Мавзолею, посетили его, а после возложили цветы.