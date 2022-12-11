https://ria.ru/20221211/mavzoley-1837838162.html

"Коммунисты России" возложили цветы у Мавзолея Ленина в честь столетия СССР

"Коммунисты России" возложили цветы у Мавзолея Ленина в честь столетия СССР - РИА Новости, 11.12.2022

"Коммунисты России" возложили цветы у Мавзолея Ленина в честь столетия СССР

Представители российской политической партии "Коммунисты России" посетили Мавзолей имени Ленина и возложили цветы к бюсту Иосифа Сталина к столетию со дня... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T10:29

2022-12-11T10:29

2022-12-11T10:29

общество

коммунисты россии

ссср

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Представители российской политической партии "Коммунисты России" посетили Мавзолей имени Ленина и возложили цветы к бюсту Иосифа Сталина к столетию со дня основания СССР, передает корреспондент РИА Новости.СССР был основан 30 декабря 1922 года.Представители партии из разных регионов устроили шествие с флагами партии и цветами от памятника маршалу Жукову к Мавзолею, посетили его, а после возложили цветы.

https://ria.ru/20221211/sssr-1834697816.html

ссср

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, коммунисты россии, ссср