https://ria.ru/20221211/magaziny-1837801109.html
Товаровед раскрыла "золотые полки" в магазинах, которых лучше избегать
Товаровед раскрыла "золотые полки" в магазинах, которых лучше избегать - РИА Новости, 11.12.2022
Товаровед раскрыла "золотые полки" в магазинах, которых лучше избегать
Магазины зачастую используют методы, стимулирующие покупателя оставить на кассе максимально возможную сумму. О них следует знать, если вы не хотите оказаться... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T01:16
2022-12-11T01:16
2022-12-11T09:07
рэу имени г. в. плеханова
общество
магазин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Магазины зачастую используют методы, стимулирующие покупателя оставить на кассе максимально возможную сумму. О них следует знать, если вы не хотите оказаться обладателем ненужного или слишком дорогого товара, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко.По ее словам, для этого продавцы особым образом оформляют торговые прилавки и витрины — например, располагают товар с истекающим сроком годности ближе к покупателю, чтобы его было удобнее взять.Также Гончаренко особо отметила правило "золотой полки", предполагающее выкладывание самых дорогих товаров на уровне глаз и рук покупателя — на высоте примерно 1,2-1,7 метра от пола, чтобы повысить шанс их продажи.При этом эксперт подчеркнула, что сегодня наращивание оборотов продаж далеко не всегда достигается через наценку на товар — гораздо чаще продавцы используют для этого ценовые скидки.
https://ria.ru/20221101/magaziny-1828294974.html
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РИА Новости
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рэу имени г. в. плеханова, общество, магазин
РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество, Магазин
01:16 11.12.2022 (обновлено: 09:07 11.12.2022)
Товаровед раскрыла "золотые полки" в магазинах, которых лучше избегать
Доцент РЭУ Гончаренко предупредила покупателей о правиле "золотой полки" в магазинах