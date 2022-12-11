https://ria.ru/20221211/magaziny-1837801109.html

Товаровед раскрыла "золотые полки" в магазинах, которых лучше избегать

Товаровед раскрыла "золотые полки" в магазинах, которых лучше избегать - РИА Новости, 11.12.2022

Товаровед раскрыла "золотые полки" в магазинах, которых лучше избегать

Магазины зачастую используют методы, стимулирующие покупателя оставить на кассе максимально возможную сумму. О них следует знать, если вы не хотите оказаться... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T01:16

2022-12-11T01:16

2022-12-11T09:07

рэу имени г. в. плеханова

общество

магазин

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Магазины зачастую используют методы, стимулирующие покупателя оставить на кассе максимально возможную сумму. О них следует знать, если вы не хотите оказаться обладателем ненужного или слишком дорогого товара, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко.По ее словам, для этого продавцы особым образом оформляют торговые прилавки и витрины — например, располагают товар с истекающим сроком годности ближе к покупателю, чтобы его было удобнее взять.Также Гончаренко особо отметила правило "золотой полки", предполагающее выкладывание самых дорогих товаров на уровне глаз и рук покупателя — на высоте примерно 1,2-1,7 метра от пола, чтобы повысить шанс их продажи.При этом эксперт подчеркнула, что сегодня наращивание оборотов продаж далеко не всегда достигается через наценку на товар — гораздо чаще продавцы используют для этого ценовые скидки.

https://ria.ru/20221101/magaziny-1828294974.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

рэу имени г. в. плеханова, общество, магазин