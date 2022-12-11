https://ria.ru/20221211/kosovo-1837891831.html
Косовский "премьер" призвал миссию НАТО убрать баррикады сербов на дорогах
Косовский "премьер" призвал миссию НАТО убрать баррикады сербов на дорогах - РИА Новости, 11.12.2022
Косовский "премьер" призвал миссию НАТО убрать баррикады сербов на дорогах
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в воскресенье призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог баррикады косовских сербов на севере края. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T17:06
2022-12-11T17:06
2022-12-11T17:07
в мире
альбин курти
александр вучич
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БЕЛГРАД, 11 дек - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в воскресенье призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог баррикады косовских сербов на севере края.Бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.Сербский президент Александр Вучич заявил в воскресенье, что официальный Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами, и подчеркнул - Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.Полиция самопровозглашенной республики Косово в ночь на воскресенье сообщила о трех перестрелках с неизвестными в районе озера Газиводе в ночь на воскресенье, информации о пострадавших нет. Ситуация на баррикадах на трассах на севере Косово, где местные сербы провели ночь в знак протеста против шагов Приштины, утром в воскресенье была мирная, но напряженная.В субботу вечером в обращении к гражданам Вучич продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы "спецназа МВД" самопровозглашенной республики в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что согласно достигнутым ранее соглашениям для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
https://ria.ru/20221211/kosovo-1837879504.html
https://ria.ru/20221211/kosovo-1837853272.html
https://ria.ru/20221210/barrikady-1837756475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, альбин курти, александр вучич, сербия, приштина, евросоюз, нато, косово
В мире, Альбин Курти, Александр Вучич, Сербия, Приштина, Евросоюз, НАТО, Косово
17:06 11.12.2022 (обновлено: 17:07 11.12.2022)
Косовский "премьер" призвал миссию НАТО убрать баррикады сербов на дорогах
Косовский "премьер" Курти призвал миссию НАТО убрать баррикады сербов на дорогах
БЕЛГРАД, 11 дек - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в воскресенье призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог баррикады косовских сербов на севере края.
Бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.
Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС
по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.
"Снова призываю KFOR гарантировать свободу передвижения. KFOR в Косово находится для мирного и безопасного окружения, что означает и свободу передвижения без дискриминации", - заявил Курти на пресс-конференции в Приштине и уточнил, что ожидает ответ от командования миссии НАТО.
Сербский президент Александр Вучич
заявил в воскресенье, что официальный Белград
продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами, и подчеркнул - Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.
Полиция самопровозглашенной республики Косово в ночь на воскресенье сообщила о трех перестрелках с неизвестными в районе озера Газиводе в ночь на воскресенье, информации о пострадавших нет. Ситуация на баррикадах на трассах на севере Косово, где местные сербы провели ночь в знак протеста против шагов Приштины, утром в воскресенье была мирная, но напряженная.
В субботу вечером в обращении к гражданам Вучич продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы "спецназа МВД" самопровозглашенной республики в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что согласно достигнутым ранее соглашениям для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством.
Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии
по подозрению "в терроризме".
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.