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Прах экс-председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли над морем - РИА Новости, 11.12.2022
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Прах экс-председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли над морем
Прах экс-председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли над морем - РИА Новости, 11.12.2022
Прах экс-председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли над морем
Прах экс-председателя КНР Цзян Цзэминя в воскресенье развеяли с военного корабля над морем в устье реки Янцзы на востоке Китая, передает Центральное телевидение РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:06
2022-12-11T16:06
в мире
цзян цзэминь
си цзиньпин
ху цзиньтао
пекин
шанхай
китай
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ПЕКИН, 11 дек - РИА Новости. Прах экс-председателя КНР Цзян Цзэминя в воскресенье развеяли с военного корабля над морем в устье реки Янцзы на востоке Китая, передает Центральное телевидение Китая."В соответствии с желанием товарища Цзян Цзэминя и его родственников прах глубокоуважаемого товарища Цзян Цзэминя был развеян в море в устье реки Янцзы 11-го числа", - говорится в сообщении.Отмечается, что прах Цзян Цзэминя вместе с лепестками цветов был развеян с палубы военного корабля. В церемонии на корабле, в частности, приняли участие первый секретарь секретариата ЦК КПК, член постоянного комитета политбюро ЦК КПК Цай Ци, а также вдова Цзян Цзэминя Ван Епин.Цзян Цзэминь скончался 30 ноября в Шанхае в возрасте 96 лет. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности. В четверг гроб с телом Цзян Цзэминя доставили из Шанхая в Пекин на специальном самолете.Пятого декабря состоялась церемония прощания с телом, она прошла в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, и в ней приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая Си Цзиньпина, а также экс-председателя КНР Ху Цзиньтао. В этот же день тело Цзян Цзэминя кремировали на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань".Траурное собрание, посвященное памяти Цзян Цзэминя, прошло в Доме народных собраний в Пекине 6 декабря. Высшее партийное руководство страны, включая Си Цзиньпина, почтило память экс-председателя тремя минутами молчания, склонив головы.
https://ria.ru/20221130/soboleznovaniya-1835306575.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/utrata-1835217811.html
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в мире, цзян цзэминь, си цзиньпин, ху цзиньтао, пекин, шанхай, китай
В мире, Цзян Цзэминь, Си Цзиньпин, Ху Цзиньтао, Пекин, Шанхай, Китай
16:06 11.12.2022
 
Прах экс-председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли над морем

Прах экс-председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли над морем в устье реки Янцзы

© AP Photo / Lee Jin-manЭкс-председатель КНР Цзян Цзэминь
Экс-председатель КНР Цзян Цзэминь - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Экс-председатель КНР Цзян Цзэминь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 дек - РИА Новости. Прах экс-председателя КНР Цзян Цзэминя в воскресенье развеяли с военного корабля над морем в устье реки Янцзы на востоке Китая, передает Центральное телевидение Китая.
"В соответствии с желанием товарища Цзян Цзэминя и его родственников прах глубокоуважаемого товарища Цзян Цзэминя был развеян в море в устье реки Янцзы 11-го числа", - говорится в сообщении.
Бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Отмечается, что прах Цзян Цзэминя вместе с лепестками цветов был развеян с палубы военного корабля. В церемонии на корабле, в частности, приняли участие первый секретарь секретариата ЦК КПК, член постоянного комитета политбюро ЦК КПК Цай Ци, а также вдова Цзян Цзэминя Ван Епин.
Цзян Цзэминь скончался 30 ноября в Шанхае в возрасте 96 лет. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности. В четверг гроб с телом Цзян Цзэминя доставили из Шанхая в Пекин на специальном самолете.
Пятого декабря состоялась церемония прощания с телом, она прошла в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, и в ней приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая Си Цзиньпина, а также экс-председателя КНР Ху Цзиньтао. В этот же день тело Цзян Цзэминя кремировали на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань".
Траурное собрание, посвященное памяти Цзян Цзэминя, прошло в Доме народных собраний в Пекине 6 декабря. Высшее партийное руководство страны, включая Си Цзиньпина, почтило память экс-председателя тремя минутами молчания, склонив головы.
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В миреЦзян ЦзэминьСи ЦзиньпинХу ЦзиньтаоПекинШанхайКитай
 
 
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