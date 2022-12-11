https://ria.ru/20221211/kitay-1837884315.html

Прах экс-председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли над морем

Прах экс-председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли над морем - РИА Новости, 11.12.2022

Прах экс-председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли над морем

Прах экс-председателя КНР Цзян Цзэминя в воскресенье развеяли с военного корабля над морем в устье реки Янцзы на востоке Китая, передает Центральное телевидение РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:06

2022-12-11T16:06

2022-12-11T16:06

в мире

цзян цзэминь

си цзиньпин

ху цзиньтао

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китай

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ПЕКИН, 11 дек - РИА Новости. Прах экс-председателя КНР Цзян Цзэминя в воскресенье развеяли с военного корабля над морем в устье реки Янцзы на востоке Китая, передает Центральное телевидение Китая."В соответствии с желанием товарища Цзян Цзэминя и его родственников прах глубокоуважаемого товарища Цзян Цзэминя был развеян в море в устье реки Янцзы 11-го числа", - говорится в сообщении.Отмечается, что прах Цзян Цзэминя вместе с лепестками цветов был развеян с палубы военного корабля. В церемонии на корабле, в частности, приняли участие первый секретарь секретариата ЦК КПК, член постоянного комитета политбюро ЦК КПК Цай Ци, а также вдова Цзян Цзэминя Ван Епин.Цзян Цзэминь скончался 30 ноября в Шанхае в возрасте 96 лет. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности. В четверг гроб с телом Цзян Цзэминя доставили из Шанхая в Пекин на специальном самолете.Пятого декабря состоялась церемония прощания с телом, она прошла в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, и в ней приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая Си Цзиньпина, а также экс-председателя КНР Ху Цзиньтао. В этот же день тело Цзян Цзэминя кремировали на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань".Траурное собрание, посвященное памяти Цзян Цзэминя, прошло в Доме народных собраний в Пекине 6 декабря. Высшее партийное руководство страны, включая Си Цзиньпина, почтило память экс-председателя тремя минутами молчания, склонив головы.

https://ria.ru/20221130/soboleznovaniya-1835306575.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/utrata-1835217811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цзян цзэминь, си цзиньпин, ху цзиньтао, пекин, шанхай, китай