https://ria.ru/20221211/grayner-1837907568.html

Белый дом рассказал о здоровье и "расположении духа" Грайнер

Белый дом рассказал о здоровье и "расположении духа" Грайнер - РИА Новости, 11.12.2022

Белый дом рассказал о здоровье и "расположении духа" Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер находится в очень хорошем расположении духа, состояние ее здоровья также хорошее, сообщил координатор по... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T18:54

2022-12-11T18:54

2022-12-11T20:00

в мире

бриттни грайнер

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер находится в очень хорошем расположении духа, состояние ее здоровья также хорошее, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."По нашим предварительным сообщениям она в очень хорошем расположении духа и состояние (её - ред.) здоровья хорошее", - заявил Кирби телеканалу ABC.Представитель Белого дома уточнил, что в настоящее время Грайнер остается в военном медицинском центре в Сан-Антонио (штат Техас), "просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции в американское общество".Ранее российский бизнесмен Виктор Бут, находившийся в американской тюрьме более 12 лет, вернулся в Россию в четверг, его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую наказание в колонии в РФ за контрабанду наркотиков.

https://ria.ru/20221210/obmen-1837617949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бриттни грайнер, джон кирби, виктор бут, россия, сан-антонио, техас