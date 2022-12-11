https://ria.ru/20221211/grayner-1837907568.html
Белый дом рассказал о здоровье и "расположении духа" Грайнер
Белый дом рассказал о здоровье и "расположении духа" Грайнер - РИА Новости, 11.12.2022
Белый дом рассказал о здоровье и "расположении духа" Грайнер
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер находится в очень хорошем расположении духа, состояние ее здоровья также хорошее, сообщил координатор по... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T18:54
2022-12-11T18:54
2022-12-11T20:00
в мире
бриттни грайнер
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер находится в очень хорошем расположении духа, состояние ее здоровья также хорошее, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."По нашим предварительным сообщениям она в очень хорошем расположении духа и состояние (её - ред.) здоровья хорошее", - заявил Кирби телеканалу ABC.Представитель Белого дома уточнил, что в настоящее время Грайнер остается в военном медицинском центре в Сан-Антонио (штат Техас), "просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции в американское общество".Ранее российский бизнесмен Виктор Бут, находившийся в американской тюрьме более 12 лет, вернулся в Россию в четверг, его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую наказание в колонии в РФ за контрабанду наркотиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бриттни грайнер, джон кирби, виктор бут, россия, сан-антонио, техас
В мире, Бриттни Грайнер, Джон Кирби, Виктор Бут, Россия, Сан-Антонио, Техас
18:54 11.12.2022 (обновлено: 20:00 11.12.2022)
Белый дом рассказал о здоровье и "расположении духа" Грайнер
Белый дом: Грайнер находится в хорошем расположении духа, состояние здоровья также хорошее