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Белый дом рассказал о здоровье и "расположении духа" Грайнер - РИА Новости, 11.12.2022
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Белый дом рассказал о здоровье и "расположении духа" Грайнер
Белый дом рассказал о здоровье и "расположении духа" Грайнер - РИА Новости, 11.12.2022
Белый дом рассказал о здоровье и "расположении духа" Грайнер
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер находится в очень хорошем расположении духа, состояние ее здоровья также хорошее, сообщил координатор по... РИА Новости, 11.12.2022
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в мире
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер находится в очень хорошем расположении духа, состояние ее здоровья также хорошее, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."По нашим предварительным сообщениям она в очень хорошем расположении духа и состояние (её - ред.) здоровья хорошее", - заявил Кирби телеканалу ABC.Представитель Белого дома уточнил, что в настоящее время Грайнер остается в военном медицинском центре в Сан-Антонио (штат Техас), "просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции в американское общество".Ранее российский бизнесмен Виктор Бут, находившийся в американской тюрьме более 12 лет, вернулся в Россию в четверг, его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую наказание в колонии в РФ за контрабанду наркотиков.
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в мире, бриттни грайнер, джон кирби, виктор бут, россия, сан-антонио, техас
В мире, Бриттни Грайнер, Джон Кирби, Виктор Бут, Россия, Сан-Антонио, Техас
18:54 11.12.2022 (обновлено: 20:00 11.12.2022)
 
Белый дом рассказал о здоровье и "расположении духа" Грайнер

Белый дом: Грайнер находится в хорошем расположении духа, состояние здоровья также хорошее

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБриттни Грайнер в самолете перед обменом
Бриттни Грайнер в самолете перед обменом - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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Бриттни Грайнер в самолете перед обменом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер находится в очень хорошем расположении духа, состояние ее здоровья также хорошее, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"По нашим предварительным сообщениям она в очень хорошем расположении духа и состояние (её - ред.) здоровья хорошее", - заявил Кирби телеканалу ABC.
Представитель Белого дома уточнил, что в настоящее время Грайнер остается в военном медицинском центре в Сан-Антонио (штат Техас), "просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции в американское общество".
Ранее российский бизнесмен Виктор Бут, находившийся в американской тюрьме более 12 лет, вернулся в Россию в четверг, его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую наказание в колонии в РФ за контрабанду наркотиков.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме после обмена баскетболистки Бриттни Грайнер, 8 декабря 2022 года - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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В миреБриттни ГрайнерДжон КирбиВиктор БутРоссияСан-АнтониоТехас
 
 
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