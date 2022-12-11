https://ria.ru/20221211/fogel-1837928861.html

В Белом доме не смогли объяснить, почему Грайнер обменяли раньше Фогеля

В Белом доме не смогли объяснить, почему Грайнер обменяли раньше Фогеля - РИА Новости, 11.12.2022

В Белом доме не смогли объяснить, почему Грайнер обменяли раньше Фогеля

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби не смог объяснить причину, по которой бывший сотрудник американского... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T22:50

2022-12-11T22:50

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в мире

бриттни грайнер

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби не смог объяснить причину, по которой бывший сотрудник американского посольства в Москве Марк Фогель не был обменян раньше баскетболистки Бриттни Грайнер, хотя находился в российской колонии дольше по аналогичному обвинению в контрабанде наркотиков.В четверг газета Washington Post сообщала, что супруга Фогеля Джейн заявляла о заверениях госдепа в продолжении работы над его освобождением.Фогеля, которому 61 год, вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.

https://ria.ru/20221210/obmen-1837793653.html

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в мире, бриттни грайнер, джон кирби, сша