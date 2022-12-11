В Белом доме не смогли объяснить, почему Грайнер обменяли раньше Фогеля
В Белом доме не смогли объяснить, почему Грайнер обменяли раньше экс-дипломата Фогеля
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби не смог объяснить причину, по которой бывший сотрудник американского посольства в Москве Марк Фогель не был обменян раньше баскетболистки Бриттни Грайнер, хотя находился в российской колонии дольше по аналогичному обвинению в контрабанде наркотиков.
"В этом конкретном случае существует ограничение. Это все, что я могу сказать публично", - сказал Кирби в интервью Fox News.
В четверг газета Washington Post сообщала, что супруга Фогеля Джейн заявляла о заверениях госдепа в продолжении работы над его освобождением.
Фогеля, которому 61 год, вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
10 декабря, 23:23СМИ узнали о "сложных компромиссах" в США при обмене Бута на Грайнер